Είναι ιδανικό παιχνίδι καθώς μπορεί να παιχτεί και με μόλις δυο άτομα. Γράφεις το όνομα ενός προσώπου σ΄ ένα post it και το κολλάς στο κούτελο του συμπαίκτη σου. Εκείνος πρέπει μέσα από ερωτήσεις που σου κάνει, να βρει το όνομα που είναι γραμμένο στο post it. Το πιο ωραίο σημείο του παιχνιδιού είναι αυτό που οι ερωτήσεις ξεφεύγουν από τη σφαίρα της λογικής κι αρχίζουν να είναι κάτι παραπάνω από σουρεαλιστικές.

