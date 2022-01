Ο Γάλλος ηθοποιός Gaspard Ulliel πέθανε στα μόλις 37 του χρόνια, μετά από ατύχημα που είχε ενώ έκανε σκι στις Άλπεις. Παγκόσμια θλίψη για τον θάνατό του.

Ο ίδιος νοσηλεύτηκε μετά το ατύχημα και υπέκυψε πολύ γρήγορα στα τραύματά του.

Ο 37χρονος ηθοποιός, ο οποίος είχε κερδίσει και γαλλικό βραβείο Σεζάρ, είχε γίνει παγκόσμια γνωστός μέσα απ’ τις εμφανίσεις του στις διαφημίσεις αρωμάτων Chanel, ενώ τον είχαμε θαυμάσει και στον ρόλο του ως Yves Saint Laurent στη βιογραφική ταινία του 2014.

Ανάμεσα στις κορυφαίες στιγμές της καριέρας του Gaspard Ulliel ήταν όταν κέρδισε βραβείο Σεζάρ καλύτερου ηθοποιού για τον ρόλο του στην ταινία «It’s Only the End of the World», του Xavier Dolan το 2017. Στην ταινία, ενσάρκωνε έναν συγγραφέα που ξαναβρήκε την οικογένειά του έπειτα από απουσία 12 ετών, στην οποία ανακοίνωσε το επικείμενο θάνατό του.

Ήταν επίσης το πρόσωπο του ανδρικού αρώματος Bleu de Chanel.

Ανάμεσα στις άλλες ταινίες που είχε παίξει ο Γάλλος ηθοποιός, ξεχωρίζουν οι Ατέλειωτοι Αρραβώνες (2004) του Ζαν Πιερ Ζενέ (2004), Σεν Λοράν (2014) του Μπερτράν Μπονελό.

Πρόσφατα είχε αναλάβει τον ρόλο του «Midnight Man» στην πολυαναμενόμενη μίνι σειρά της Marvel με τίτλο «Moon Knight».

