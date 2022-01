We are free, είμαστε ελεύθεροι, ακούγεται στο μουσικό κομμάτι που ντύνει το συγκινητικό διαφημιστικό σποτ, σε σκηνοθεσία Αργύρη Παπαδημητρόπουλου, που έκανε πρεμιέρα στην prime time ζώνη της τηλεόρασης και έχει γίνει viral στο διαδίκτυο.

you might also like