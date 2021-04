Χορός, αυτός ο τρόπος έκφρασης που κάνει το σώμα να κινείται σε ρυθμούς που ποτέ δεν είχες σκεφτεί ότι θα μπορούσε. Και όσο κι αν θαυμάζεις αυτούς που χορεύουν, ίσως λίγο – πολύ να διστάζεις να το τολμήσεις, να αναρωτιέσαι μεταξύ άλλων «γιατί να ξεκινήσω χορό», «τι προσφέρει ο χορός» και πολλά ακόμη που στροβιλίζουν στο μυαλό σου. Όμως, όσες ερωτήσεις για τον χορό κι αν έχεις, στο τέλος αυτού του άρθρου θα θες να σηκωθείς απ’ τον καναπέ και να αρχίσεις να χορεύεις το συντομότερο.

Ο χορός είναι πάθος, ένταση, έκφραση, ελευθερία, μαγεία, η ποίηση που δημιουργεί το σώμα όταν κινείται. Ο καθένας μπορεί να δώσει τον δικό του ορισμό για τον χορό, όμως πολλές φορές δεν χρειάζεται να έχει και κάποιο νόημα. Χορεύεις πρώτα απ’ όλα γιατί το ευχαριστιέσαι κι ύστερα για οποιοδήποτε νόημα, ορισμό, λόγο. Είναι μια μορφή τέχνης πολύ διαφορετική από τις υπόλοιπες, που εμπεριέχει τη μουσική και δίνει την αίσθηση αναρχίας και αρχής μαζί.

Και μπορεί κατά καιρούς να σου δημιουργούνται αρκετές απορίες και ερωτήσεις για τον χορό και είναι πολύ λογικό, όμως το μόνο που χρειάζεται στο τέλος είναι να δοκιμάσεις να χορέψεις και τίποτα παραπάνω.

Ωστόσο, δε θα σε αφήσουμε με τις απορίες. Ο Λευτέρης Τερζής είναι χορευτής, δάσκαλος χορού και ιδιοκτήτης των σχολών χορού The Dance Club by Nikaia, The Dance Club by Korydallos και The Dance Club by Perama και απάντησε σε όλες μας τις ερωτήσεις για τον χορό που πιθανότατα έχεις και έχουμε κι εμείς.

Σου εγγυόμαστε ότι όταν τελειώσεις αυτό το άρθρο θα θες – είτε λίγο είτε πολύ – να σηκωθείς να χορέψεις. Και ξέρεις κάτι; Να το κάνεις! Πραγματικά δεν έχεις τίποτα να χάσεις.

Πώς μπορεί να μπει κάποιος στον κόσμο του χορού; Τι “εφόδια” πρέπει να έχει;

Για να ξεκινήσεις χορό το μόνο που χρειάζεται είναι να σου αρέσει ο χορός, να έχεις διάθεση να χορεύεις, να βελτιώνεσαι, να έχεις όρεξη, να είσαι ένα δραστήριο άτομο που του αρέσει η αυτοβελτίωση και η εξέλιξη. Ή αρκεί μια συγκυρία για να ξεκινήσεις χορό, μια αφορμή, ένα έναυσμα που θα σε κάνει να τον αγαπήσεις. Για παράδειγμα θα μπορούσε να είναι να σε φέρει σ’ ένα μάθημα ή σ’ ένα πάρτυ ο φίλος ή η φίλη σου και να συνειδητοποιήσεις ότι θες κι εσύ να αρχίσεις να χορεύεις. Μάλιστα αυτό είναι και πολύ συχνό, γιατί ο κόσμος πολλές φορές έχει ενοχές, ειδικά οι άνδρες.

Ο χορός είναι για όλους; Κι αν σε κάποιον αρέσει ο χορός, αλλά δεν έχει τον ρυθμό, τι μπορεί να κάνει;

Ο χορός σίγουρα απευθύνεται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και έχει και τα αντίστοιχα οφέλη για την καθεμία. Δηλαδή χορό μπορεί να ξεκινήσει ένα παιδί 3-4 ετών με σκοπό να βάλει βάσεις για τη σωματική του διάπλαση, αλλά και να αρχίσει να εκφράζεται με τη γλώσσα του σώματος, από τη στιγμή που είναι δύσκολο σε αυτή την ηλικία να εκφραστεί με τα λόγια. Έτσι λοιπόν, εκφράζει τα συναισθήματά του μέσα από το σώμα του, ενώ συγχρόνως το μαθαίνει. Όσον αφορά τους ενήλικες, ο χορός είναι το νούμερο ένα αντιστρεσογόνο και αγχολυτικό, ειδικά όταν δουλεύεις πολύ και θες για μερικές ώρες να χαλαρώσεις και να διώξεις από πάνω σου το άγχος και τη φόρτιση της καθημερινότητας. Επίσης, οι ενήλικες που δεν έχουν κοινωνικό κύκλο μπορούν μέσα από τη σχολή χορού να γνωρίσουν καινούργιους ανθρώπους και να κοινωνικοποιηθούν. Από την άλλη, για έναν άνθρωπο μεγαλύτερης ηλικίας, έρευνες έχουν δείξει πως ο χορός κάνει καλό στην υγεία του εν γένει, στο μυαλό του, είναι θεραπευτικός, διότι όταν απομνημονεύεις βήματα το μυαλό αρχίζει και λειτουργεί πιο έντονα, ενώ πρόκειται και για μια καλή μορφή άσκησης του σώματος. Τέλος, ο χορός δεν βασίζεται στο σωματικό βάρος, δεν χρειάζεται να έχεις ένα συγκεκριμένο πρότυπο σώματος για να χορέψεις και να εκφραστείς μέσα απ’ αυτό.

Σχετικά με τον ρυθμό, ισχύει ό,τι και με τις ξένες γλώσσες. Με την εξάσκηση μπορεί κάποιος να τον μάθει, δεν είναι ένα εφόδιο που πρέπει να έχει από πριν. Άλλος μαθαίνει να ακούει τον ρυθμό πιο εύκολα κι άλλος πιο δύσκολα, όμως σίγουρα θα μάθουν και οι δύο.

Πόσο εύκολο είναι να βρει κάποιος το είδος χορού που του ταιριάζει και πώς θα τα καταφέρει;

Αποφασίζοντας κάποιος να ασχοληθεί με τον χορό είναι καλό στα πρώτα μαθήματα να δει και να δοκιμάσει λίγο – πολύ όλους τους χορούς που του προσφέρει μια σχολή. Κι αυτό γιατί μπορεί να υπάρχει κάτι που του αρέσει αλλά δεν μπορεί πολύ εύκολα να το καταφέρει σωματικά και το αντίθετο. Όμως, αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να βρει τα μουσικά ακούσματα που τον διεγείρουν και του ξυπνάνε τα συναισθήματα, ώστε να χορέψει. Άλλωστε, χωρίς μουσική δεν υπάρχει χορός. Βέβαια, το τι σου αρέσει ανά χρονικά διαστήματα μπορεί να διαφέρει και είναι και θέμα ψυχολογίας. Για παράδειγμα, είναι πολύ λογικό τον ένα μήνα να προτιμάς να χορέψεις salsa και τον άλλο μήνα τάνγκο. Είναι όπως με τον έρωτα και τις σχέσεις. Με την πάροδο του καιρού μπορεί να ερωτευτείς κάποιον άλλο, να ανακαλύψεις κάτι καινούργιο και φυσικά κάποιο άλλο είδος μουσικής και χορού. Ανάλογα με την αλλαγή στην ψυχολογία σου μπορεί με τον καιρό να σου αρέσει κάτι διαφορετικό και να θες να ανακαλύψεις και άλλα είδη χορού.

Τι αισθάνεσαι κάθε φορά που χορεύεις; Τι συναισθήματα σου ξυπνάνε και από τι εξαρτάται το τι διαφορετικό μπορεί να νιώθεις κάθε φορά;

Πέρα από το επάγγελμά μου, ο χορός είναι και η ψυχοθεραπεία μου, η γυμναστική μου. Όταν χορεύω αισθάνομαι ελευθερία, ανεξαρτησία, ότι ταξιδεύω, εκφράζοντας όλα όσα νιώθω. Πολλές φορές τα συναισθήματα που ξυπνάνε εξαρτώνται και από τον χορό που χορεύεις, τη διάθεση που θέλεις να εκφράσεις εκείνη τη στιγμή. Όταν χορεύεις συχνά υποδύεσαι έναν ρόλο του εαυτού σου. Αν ακούσεις ένα δραματικό τραγούδι ή ένα ερωτικό, το mood που θα έχεις θα είναι αντίστοιχο του τραγουδιού. Το θέμα είναι αν όλο αυτό που κάνεις σε εκφράζει πραγματικά ή απλά υποδύεσαι μόνο με βάση το τραγούδι και αυτό που χορεύεις.

Κατά πόσο τελικά ο χορός γυμνάζει το σώμα και γιατί να τον επιλέξει κάποιος αντί του γυμναστηρίου;

Κάποια είδη χορού μπορούν να αντικαταστήσουν το γυμναστήριο, αυτό εξαρτάται φυσικά από τη συχνότητα και την ένταση στην οποία χορεύεις. Σε γενικές γραμμές ο χορός είναι μια πολύ καλή γυμναστική, ειδικά αν το κάνεις με αρκετή συχνότητα. Μάλιστα, αν ασχολείσαι με τον χορό επαγγελματικά ή διαγωνιστικά, τότε πραγματικά γυμνάζεσαι στο έπακρο κι έχεις πολλά οφέλη σωματικά. Είναι ένα επίπονο άθλημα που γυμνάζει όλο το σώμα σε υψηλό βαθμό.

Όταν επιλέγεις μια σχολή χορού ξέρεις ότι πέρα από το κομμάτι της γυμναστικής θα έχεις και ψυχαγωγία, συνδυάζοντας τα οφέλη του μυαλού και της ψυχολογίας με αυτά που σου προσφέρει η άσκηση. Σε ένα άλλο είδος δραστηριότητας, όπως στο γυμναστήριο, δεν μπορείς να εκφραστείς, προπονείς απλά το σώμα σου.

Πώς να βάλει κάποιος τον χορό στην καθημερινότητά του όταν δεν έχει πολύ χρόνο;

Με το πρόγραμμα της σύγχρονης καθημερινότητας και ζωής είναι δύσκολο για κάποιον να βρει ελεύθερο χρόνο και είναι λογικό. Μία λύση για κάποιον που δεν έχει πολύ χρόνο ή σταθερό ωράριο είναι να κάνει εξατομικευμένο μάθημα. Όπως ακριβώς κάνεις personal training, έτσι γίνεται και το ιδιωτικό μάθημα χορού. Από την άλλη, ζούμε σε μια εποχή τεχνολογίας και πλέον πολλά πράγματα γίνονται διαδικτυακά και από απόσταση, επομένως μπορεί κάποιος που δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί με τον χορό και να κάνει μάθημα από το σπίτι του, online.

Έχεις ξεχάσει ποτέ τα βήματα μιας χορογραφίας; Πώς το αντιμετώπισες;

Όταν πρόκειται για ένα show δεν ξεχνάω τα βήματα μιας χορογραφίας, όντας επαγγελματίας, όμως όταν έχω αναλάβει πολλές χορογραφίες να εκτελέσω κι έχω μεγάλο φόρτο εργασίας, φυσικά και έχω ξεχάσει βήματα, αλλά συνεχίζω να χορεύω, δεν έγινε κάτι και δεν το καταλαβαίνει και κανένας παρά μόνο εγώ και η παρτενέρ μου. Ούτε ο κριτής ούτε ο θεατής το καταλαβαίνουν και η χορογραφία αφορά καθαρά το ζευγάρι εκείνη τη στιγμή. Είναι κάτι που μπορεί να συμβεί, αλλά όσο μεγαλύτερη εμπειρία έχεις – είτε ως μαθητής είτε ως δάσκαλος – τόσο πιο εύκολα μπορείς να το καμουφλάρεις και να προχωρήσεις παρακάτω χορεύοντας. Όταν θα δεις το βίντεο της χορογραφίας μετά θα καταλάβεις ότι δεν φάνηκε τίποτα από τη στιγμή που εσύ έχασες το βήμα.

Τι παραπάνω μπορεί να προσφέρει ένας δάσκαλος χορού στον μαθητή πέρα από τη γνώση των βημάτων;

Η αλήθεια είναι πως ο δάσκαλος χορού έχει πάρα πολλές ιδιότητες, είναι ψυχολόγος, διαιτολόγος, γυμναστής, φυσιοθεραπευτής, γενικά είναι ένας άνθρωπος που αλληλεπιδρά με τους μαθητές του – είτε είναι σε ομαδικό μάθημα είτε σε ατομικό – και προσπαθεί και να πάρει και να δώσει γνώσεις, εμπειρία, θετικά συναισθήματα. Ένας δάσκαλος αποτελεί συχνά ένα οικείο πρόσωπο, ένα πρότυπο, πολλές φορές εξιδανικευμένο, που όμως προσφέρει πολλά πέρα από τα βήματα. Το πιο όμορφο είναι ότι σου δείχνει τον τρόπο ώστε να μαθαίνεις και μόνος σου, διεγείροντας το μυαλό σου και κάνοντάς σε να σκέφτεσαι διαφορετικά. Ο δάσκαλος χορού σε ένα ομαδικό τμήμα είναι μέρος του συνόλου που ηγείται της ομάδας κι όχι κάτι ξεχωριστό, αλλά αλληλεπιδρά με την τάξη και προσπαθεί να δώσει στον καθένα ξεχωριστά τη γνώση και τη συμβουλή που χρειάζεται, είτε για το σώμα του είτε για τον χορό.

Στις μέρες μας δεν είναι εύκολο ένας γονιός να εμπιστευτεί το παιδί του σε έναν άγνωστο. Τα συμβάντα βίας με θύματα παιδιά αυξάνονται. Στον χώρο του χορού ποια είναι τα όρια ανάμεσα στο μαθητή και τον δάσκαλο;

Από την πρώτη στιγμή πρέπει να μπαίνουν τα όρια και από τις δύο πλευρές και τόσο οι γονείς όσο και οι μαθητές να ξέρουν πού ξεκινά και πού τελειώνει η δικαιοδοσία του καθενός. Από την πλευρά του δασκάλου πρέπει να μπαίνουν τα όρια από την αρχή και ειδικά όταν μιλάμε για παιδιά, ουσιαστικά να θέτονται κανόνες που να τηρούνται απ’ όλους, τόσο από τους μαθητές όσο και από τον ίδιο το δάσκαλο. Ο χορός είναι κάτι που απαιτεί σωματική επαφή και το παιδί πρέπει να καταλάβει τι σημαίνει αυτό και να ξεχωρίζουν και οι δάσκαλοι τι είναι αυτό που επιτρέπεται και τι όχι. Τα όρια είναι πολύ ρευστά και εύκολα κάποιος μπορεί να παρεξηγήσει κάτι, γι’ αυτό και πρέπει από την αρχή να υπάρχουν κανόνες και να ξέρει ο μαθητής ότι πάει να κάνει χορό και να νιώθει ασφάλεια. Από εκεί και πέρα εννοείται πως ο γονιός πρέπει να είναι κοντά στο παιδί του για να καταλάβει το οτιδήποτε που μπορεί να συμβεί και να το ελέγξει από την πρώτη στιγμή, όπως και στο σχολείο.

Ο χορός είναι στην πραγματικότητα τόσο φανταχτερός όσο τον βλέπουμε στα βίντεο κλιπ και την τηλεόραση;

Η αλήθεια είναι πως όχι. Ο πραγματικός χορός έχει αμέτρητες ώρες προπόνησης, πάρα πολλές προσωπικές αποτυχίες, απογοήτευση, κούραση και προσπάθεια. Και σιγά σιγά έρχεται η βελτίωση. Όλα αυτά, όμως, που νομίζεις πως είναι αποτυχίες, με τον χρόνο θα δεις ότι είναι μαθήματα που κάτι σου διδάσκουν και σε βοηθούν να φτάσεις στον στόχο που έχεις θέσει. Σίγουρα πάντως δεν είναι όλα τόσο εύκολα και φανταχτερά όσο φαίνονται. Το αποτέλεσμα είναι φανταστικό και είναι υπέροχο να χορεύεις με την καρδιά σου, αλλά για να βγει αυτό το αποτέλεσμα υπάρχει από πίσω μια τεράστια προσπάθεια.

Ποια είναι τα κριτήρια για να επιλέξει κάποιος μια σχολή χορού;

Ναι μεν το μάθημα χορού είναι το ζητούμενο, όμως οι υπηρεσίες που προσφέρει μια σχολή πρέπει να είναι ιδανικές. Κι όταν λέμε υπηρεσίες εννοούμε το περιτύλιγμα, δηλαδή ο χώρος που πρέπει να είναι καθαρός και περιποιημένος, αλλά και η συμπεριφορά των δασκάλων, της γραμματείας, των ανθρώπων που απαρτίζουν τη σχολή που πρέπει να είναι σωστοί επαγγελματίες, να μιλάνε όμορφα, με σεβασμό, δηλαδή πρώτα να είναι καλοί άνθρωποι και μετά καλοί χορευτές.

Τι θα συμβούλευες τα νέα παιδιά που ασχολούνται με τον χορό και θέλουν να το ακολουθήσουν και επαγγελματικά;

Τα παιδιά αυτά που θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με τον χορό θα τα συμβούλευα να ακολουθήσουν τα όνειρά τους. Αν αυτό το όνειρο είναι να ασχοληθούν επαγγελματικά με τον χορό να το κάνουνε, όμως παράλληλα με οποιαδήποτε άλλη μορφή εκπαίδευσης. Ουσιαστικά να έχουν γνώσεις, γενική μόρφωση και καλλιέργεια, όχι μόνο ως προς τον χορό. Δεν γίνεται να θέλεις να γίνεις δάσκαλος χορού, αλλά να μην έχεις τρόπους, αντίληψη, να μην είσαι κοινωνικοποιημένος, όλα αυτά δεν θα τα μάθεις μέσα στη σχολή χορού από τον δάσκαλό σου, γι’ αυτό και πρέπει να ασχολείσαι εν γένει με τη μόρφωση. Από εκεί και πέρα, ο χορός απαιτεί απεριόριστη υπομονή, όπως και καθετί που θες να βγάλεις εις πέρας, αλλά και αμέτρητες ώρες προπόνησης, δουλειάς, μαθημάτων. Πρέπει να το θέλεις πραγματικά, να έχεις όνειρο και μεράκι να ασχοληθείς επαγγελματικά με τον χορό για να το κάνεις. Και εννοείται πως είναι σημαντικό να συνεχίζεις πάντα να βελτιώνεσαι και να μαθαίνεις, να κάνεις μαθήματα για εσένα τον ίδιο εφ’ όρου ζωής.

Τι περιμένεις, λοιπόν, για να ξεκινήσεις τον χορό;

Χορεύουμε;

