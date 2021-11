Το «And Just Like That » ακολουθεί την Carrie και τις καλύτερες φίλες της Miranda (Cynthia Nixon) και Charlotte (Kristin Davis) καθώς ζουν το κάθε λεπτό της ζωής τους, τον έρωτα και φυσικά το σεξ, στα 50 τους. Η Nixon στάθηκε στα λόγια της Parker, σημειώνοντας: «Μου αρέσει που δεν προσπαθούμε να κάνουμε το σόου στα μέτρα των νέων. Πιστεύω ότι είναι επαναστατικό να κάνεις μια εκπομπή για μεσήλικες γυναίκες.»

Η σταρ του Sex and the City μίλησε για την αρνητική κριτική που έχει δεχθεί τόσο η ίδια, όσο και οι συμπρωταγωνίστριές της εξαιτίας των αλλαγών στην εμφάνισή τους. Όχι επειδή άλλαξαν κούρεμα ή χτένισμα, αλλά επειδή απλώς μεγάλωσαν.

Το «And Just Like That»… κάνει πρεμιέρα σε λίγο καιρό και δεν είναι ντροπή το γεγονός ότι η συγκεκριμένη σειρά αφορά γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας. Αυτό ακριβώς υποστηρίζει και θέλει και η Sarah Jessica Parker, η οποία μέσα από λίγες δηλώσεις της μιλά ανοιχτά και μάχεται ενάντια στον μισογυνισμό.