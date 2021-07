Το remake της αγαπημένης σειράς είναι γεγονός και όλοι είμαστε πολλοί ενθουσιασμένοι. Πολλά έχουν ακουστεί για το σενάριο, τους πρωταγωνιστές, τα γυρίσματα και το όνομα της σειράς χωρίς όμως να επιβεβαιώνονται πολλά μέχρι πρόσφατα. Πλέον, μπορούμε να πούμε ότι έχουν δοθεί απαντήσεις σε αρκετά ερωτήματα τα οποία απασχολούσαν τους φανατικούς οπαδούς της που ανυπομονούν να δουν ξανά στην οθόνη τις αγαπημένες τους πρωταγωνίστριες στα νέα επεισόδια Sex and the City που θα προβληθούν.

Οι εκπλήξεις στα νέα επεισόδια Sex and the City

Το νέο σενάριο

Ο βραβευμένος με Emmy σκηνοθέτης Michael Patrick King θα επιστρέψει στην παραγωγή ενώ θα έχει δίπλα του και μια εξαιρετική ομάδα από γυναίκες συγγραφείς δημιουργώντας μια συνταγή για δεδομένη επιτυχία. Η Samantha Irby, η Rachna Fruchbom, η Keli Goff και οι πρωτότυποι συγγραφείς της σειράς Julie Rottenberg και Elisa Zuritsky θα αποτελέσουν την βασική ομάδα που θα απογειώσει το νέο σενάριο. Ωστόσο, μέχρι τώρα λίγα είναι αυτά που γνωρίζουμε για την πλοκή της νέας σεζόν. Το μόνο στοιχείο που έχουμε μέχρι στιγμής είναι ότι η νέα σεζόν Sex And The City που θα έχει και τον ολοκαίνουριο τίτλο “And just like that…” θα ακολουθεί την Carrie, τη Miranda και τη Charlotte στο ταξίδι από την περίπλοκη πραγματικότητα της ζωής και της φιλίας στα τριάντα τους μέχρι την ακόμη πιο περίπλοκη πραγματικότητα της ζωής και της φιλίας στα πενήντα τους.

Το νέο όνομα

Μια από τις βασικές απορίες είναι η προέλευση του νέου ονόματος της σειράς η οποία θα μετονομαστεί σε “And just like that…”. Η Carrie Bradshaw είχε μια σειρά από εκφράσεις τις οποίες επαναλάμβανε καθώς έγραφε την στήλη της που ήταν αφιερωμένη στις σχέσεις και το σεξ. Μία από αυτές ήταν και το “And just like that…” το οποίο ταιριάζει απόλυτε στην ατμόσφαιρα του remake της σειράς.

Οι πρωταγωνιστές

Πολλή μεγάλη παραφιλολογία κυριάρχησε γύρω από τα ονόματα που θα πρωταγωνιστήσουν στα νέα επεισόδια, εκτός από αυτά των Sarah Jessica Parker, Kristin Davis και Cynthia Nixon τα οποία ήταν σίγουρα από την αρχή. Πιο πρόσφατα επιβεβαιώθηκε, ο Mario Cantone και ο Willie Garson ως Anthony Marentino και Stanford Blatch, μαζί με τον David Eigenberg ως σύζυγο της Miranda, Steve Brady και τον Evan Handler ως συνεργάτη της Charlotte, Harry Goldenblatt. Στο ερώτημα εάν ο Mr. Big θα εμφανίζεται στην συνέχεια της σειράς η απάντηση είναι ναι, είδηση που θα κάνει χαρούμενους όλους τους φανατικούς θεατές της. Ταυτόχρονα, επιστρέφει και ο Aiden τον οποίο υποδύεται ο John Corbett για μια ολοκληρωμένη αναβίωση του Sex and the City.

Ωστόσο, μια απουσία η οποία έχει δυστυχώς επιβεβαιωθεί είναι αυτή της Kim Cattrall. Ο διευθυντής του HBO Casey Bloys δήλωσε για τον τρόπο που θα αποκλείσει τον ρόλο της Samantha από την σειρά: “Όπως στην πραγματική ζωή, άνθρωποι μπαίνουν στη ζωή μας και άνθρωποι φεύγουν. Οι φιλίες ξεθωριάζουν και ξεκινούν νέες φιλίες. Νομίζω, λοιπόν, ότι είναι πολύ ενδεικτικό των πραγματικών σταδίων της ζωής… Προσπαθούμε να πούμε μια ειλικρινή ιστορία για το πώς είναι μια γυναίκα στα 50 της στη Νέα Υόρκη. Επομένως, οι φίλοι που έχετε όταν είστε 30 ετών, μπορεί να μην είναι οι ίδιοι που θα έχετε στα 50 σας. “

Δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί η ημερομηνία της πρεμιέρας ούτε έχει κυκλοφορήσει κάποιο treiler. Tα γυρίσματα των νέων επεισοδίων αναμένεται να ξεκινήσουν αυτό το καλοκαίρι και εμείς ανυπομονούμε να απολαύσουμε τα νέα επεισόδια της σειράς που έγραψε ιστορία στα 90′.

