Ο Jonathan Bailey, ο αγαπημένος μας Anthony από το Bridgerton ήταν αρκετός για να μας κάνει να λατρέψουμε τα 8 νέα επεισόδια της σειράς, ενώ παράλληλα μας έκανε λίγο να ζηλεύουμε και την Kate Sharma. Ποιος είναι, όμως, ο Jonathan Bailey και τι συμβαίνει στην πραγματική του ζωή, μακριά από τον κόσμο του Bridgerton; Είναι τόσο ερωτεύσιμος όσο και στην σειρά; Η απάντηση είναι ναι!

Ο Jonathan Bailey βρίσκεται στον κόσμο του βρετανικού θεάτρου και της τηλεόρασης για πάνω από δύο δεκαετίες (33 ετών), αλλά οι περισσότεροι από εμάς μόλις πρόσφατα τον γνωρίσαμε ως υποκόμη Anthony Bridgerton στη δραματική σειρά του Netflix.

Ποιος είναι ο Anthony από το Bridgerton;

Η πρεμιέρα της πρώτης σεζόν της σειράς την ημέρα των Χριστουγέννων του 2020 οδήγησε εκατομμύρια θεατές να λαχταρούν τη γοητεία του Λονδίνου της εποχής του Regency. Παρόλο που ο Anthony, ένας αξιαγάπητος νεαρός με φαβορίτες, διατήρησε ως επί το πλείστον έναν δεύτερο ρόλο σε όλη την πρώτη σεζόν, τελικά γίνεται πρωταγωνιστής στη δεύτερη! Το επόμενο κεφάλαιο της σειράς επικεντρώνεται στην αναζήτηση της μεγάλης αγάπης του υποκόμη.

Αν θέλεις, λοιπόν, να μάθεις τα πάντα για τον Jonathan Bailey, τον άνθρωπο πίσω από τον αγαπημένο υποκόμη όλων μας, απλά συνέχισε να διαβάζεις.

Έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές θεατρικές παραγωγές

Όπως αναφέρθηκε, ο Jonathan είναι ένας καταξιωμένος ηθοποιός επί σκηνής στο West End του Λονδίνου. Για τον ρόλο του στον επανασχεδιασμό του Stephen Sondheim’s Company, κέρδισε το βραβείο Olivier το 2019 για τον καλύτερο δεύτερο ανδρικό ρόλο σε μιούζικαλ. Έχει επίσης πρωταγωνιστήσει στις παραστάσεις των The Last Five Years, Certain Young Men, The York Realist, South Downs και American Psycho. Φέτος, πρωταγωνιστεί δίπλα στον Taron Egerton του Rocketman στο Cock, μια παραγωγή του Βρετανού θεατρικού συγγραφέα Mike Bartlett.

Η αγάπη του Jonathan για την ηθοποιία ξεκίνησε όταν ήταν μικρό παιδί και είδε για πρώτη φορά τον Oliver! Έπαιξε τον πρώτο του ρόλο σε ηλικία 7 ετών, κάνοντας τον Tiny Tim στην παραγωγή A Christmas Carol της Royal Shakespeare Company. Στη συνέχεια έπαιξε τον Gavroche σε μια παράσταση του Les Miserables και ως έφηβος πρωταγωνίστησε ως Πρίγκιπας Αρθούρος στο King John.

Είναι ελεύθερος ή σε σχέση;

Αρχικά να πούμε ότι ο Jonathan έχει δηλώσει ανοιχτά πως είναι ομοφυλόφιλος και το καλοκαίρι του 2021 τα Μέσα Ενημέρωσης τον εντόπισαν να γευματίζει με κάποιον που ονομαζόταν James Ellis στην περιοχή Notting Hill του Λονδίνου. Οι δυο τους μοιράστηκαν κι ένα φιλί στα βραβεία Olivier 2019, αφού ο Jonathan κέρδισε το βραβείο δεύτερου ρόλου σε μιούζικαλ. Ωστόσο, ο Jonathan φαίνεται να κρατά την ερωτική του ζωή πολύ ιδιωτική και δεν έχει σχολιάσει ποτέ δημόσια την κατάσταση της σχέσης του.

Μεγάλωσε στο South Oxfordshire της Αγγλίας

Ο Jonathan γεννήθηκε στις 25 Απριλίου 1988 (ναι, είναι Ταύρος!) και μεγάλωσε στο Benson, ένα μικρό χωριό έξω από την Οξφόρδη της Αγγλίας. Έχει τρεις μεγαλύτερες αδερφές και φοίτησε στο Magdalen College School στην Οξφόρδη.

Ο Jonathan δεν παρακολούθησε ποτέ τα μαθήματα κάποιας δραματικής σχολής, τονίζοντας στη βρετανική Last Minute Theatre Tickets το 2012: «Αν και πιστεύω ότι η δραματική σχολή είναι πολύ σημαντική, δεν πιστεύω ότι υπάρχει σωστός ή λάθος τρόπος να γίνεις ηθοποιός».

«Αν δεν είχα την εμπειρία να δουλέψω με άλλους ηθοποιούς σε νεαρή ηλικία, δεν νομίζω ότι θα πήγαινα στη δραματική σχολή, καθώς αυτές οι ευκαιρίες με ενθουσίασαν και με έκαναν να παθιαστώ με το δράμα», συνέχισε.

Αν ο Jonathan Bailey δε γινόταν ηθοποιός, θα ήταν δάσκαλος

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο Harper’s Bazaar UK, ο Bailey αποκάλυψε ότι αν δεν ήταν ηθοποιός, θα ήθελε να γίνει δάσκαλος δημοτικού.

«Νομίζω ότι όλοι οι δάσκαλοι είναι οι ήρωες της εποχής μας και μου αρέσει να πηγαίνω να βλέπω την ανιψιά μου στα γενέθλιά της και στις εκδηλώσεις στο σχολείο», είπε. «Είναι τόσο γλυκοί, υπέροχοι και γενναιόδωροι. Βλέποντας την επόμενη γενιά των Baileys να μεγαλώνει απλά συνειδητοποιείς πόσο σημαντικά είναι εκείνα τα χρόνια και νομίζω ότι το να είσαι μέρος αυτών είναι πολύ ξεχωριστό».

Ο Jonathan Bailey έκανε αρχικά οντισιόν για να παίξει τον Δούκα του Hastings

Όπως αναφέρθηκε από το BBC America, ο Jonathan ήταν πολύ κοντά στο να υποδυθεί τον Simon Basset, γνωστό και ως Δούκας του Hastings στο Bridgerton, μέχρι που συνάντησε τους συντελεστές και τους παραγωγούς στο Shondaland. Αποφάσισαν ότι ταίριαζε καλύτερα ως Anthony Bridgerton και ο ρόλος του Simon Basset κατέληξε στον Regé-Jean Page.

