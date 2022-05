Οι νικητές του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, «Kalush Orchestra», συγκέντρωσαν 900.000 δολάρια για τον πόλεμο της Ουκρανίας, πουλώντας το τρόπαιό τους.

Η ιστορική στιγμή που το γκρουπ κέρδισε τη Eurovision με τη συμμετοχή του «Stefania» ήταν συγκινητική για τους θεατές σε όλο τον κόσμο. Οι «Kalush Orchestra» συγκέντρωσαν 631 βαθμούς, οι περισσότεροι από τους οποίους προήλθαν από την ψηφοφορία του κοινού σε μια εκπληκτική ένδειξη αλληλεγγύης από την Ευρώπη, μετά τη βάναυση εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο.

Τώρα, το συγκρότημα έχει κάνει τη νίκη του ακόμα πιο εντυπωσιακή.

Την Κυριακή, 29/5, το τρόπαιο του συγκροτήματος δημοπρατήθηκε μέσω Facebook από τον Ουκρανό παρουσιαστή Serhiy Prytula.

Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας, ο Prytula ανακοίνωσε ότι τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν θα διατεθούν για ένα μη επανδρωμένο εναέριο σύστημα drone PD-2, που περιλαμβάνει τρία αεροσκάφη και έναν σταθμό ελέγχου εδάφους, για τον στρατό της Ουκρανίας.

Ο frontman των «Kalush Orchestra», Oleg Psyuk, πούλησε επίσης το θρυλικό, πλέον, ροζ καπέλο του σε μια κλήρωση.

Hey, Europe! You helped Ukraine get the @Eurovision victory.

And now you can help us win the big victory over russian occupiers! #KalushOrchestra pink hat can be yours for 5€ only! All donations go to support 🇺🇦 Army!

To join the raffle, donate here

👇https://t.co/fJrMY4T6di pic.twitter.com/Agiif0Pp5D