Το φως της δημοσιότητας είδαν φωτογραφίες από την 5η σεζόν του “The Crown” του Netflix με τους θαυμαστές της σειρά να ανυπομονούν για την πρεμιέρα του τον Νοέμβριο του 2022. Η νέα σεζόν θα παρουσιάσει την σχέση του Καρόλου και της Diana καθώς και τα θέματα που απασχολούν τη βασιλική οικογένεια τη δεκαετία του 1990.

Τα νέα στιγμιότυπα δείχνουν την Elizabeth Debicki να ενσαρκώνει την αείμνηστη Πριγκίπισσα της Ουαλίας και τον Dominic West στον ρόλο του Καρόλου. Οι δυο τους ανέλαβαν τους ρόλους της Emma Corrin και του Josh O’Connor, αντίστοιχα. Η Debicki, 31 ετών, φοράει ένα πολύχρωμο λουλουδάτο φόρεμα και γυαλιά ηλίου θυμίζοντας πολύ την Diana ενώ ο West, 51 ετών, φοράει ένα μπλε κοστούμι παριστάνοντας τον κληρονόμο του θρόνου.

Οι δύο ηθοποιοί φαινομενικά πως αναβιώνουν το περιβόητο ταξίδι στην Ιταλία που έκαναν η πριγκίπισσα και ο πρίγκιπας το 1991 μαζί με τους γιους τους William και Χάρη, διακοπές προς τιμήν της 10χρονης επετείου του γάμου τους. Η 5η σεζόν θα εξιστορήσει την απόσχιση της Ουαλίας το 1992, την κατάρρευση του γάμου τους και τον θάνατο της Diana το 1997.

