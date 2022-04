Ο Will Smith παραιτήθηκε από την Ακαδημία των Όσκαρ

Ο 53χρονος Will Smith σ’ εκείνο το σημείο ανέβηκε στη σκηνή και χαστούκισε live τον Rock στο πρόσωπο, αφήνοντας το κοινό με ανοιχτό το στόμα. Ο Rock μονολόγησε ένα “ουάου”, ενώ ο Smith επέστρεφε ήδη με γυρισμένη πλάτη στη θέση του. Ο Rock είπε: «Ο Will Smith μόλις με χαστούκισε», με τον ηθοποιό να του απαντά: «Μην ξαναπιάσεις το όνομα της γυναίκας μου στο γ******* στόμα σου». Ωστόσο, λίγα λεπτά αργότερα και χωρίς να έχει γίνει καμία παρέμβαση από την ακαδημία, ο Will Smith ανέβηκε στην σκηνή και παρέλαβε το βραβείο του καλύτερου ανδρικού ρόλου.

