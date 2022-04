Ο Will Smith μετά την κακοποιητική συμπεριφορά του απέναντι στον Chris Rock, απαγορεύεται να παρευρεθεί στα Όσκαρ για τα επόμενα 10 χρόνια. Σε πρόσφατη αλληλεπίδρασή του με το Page Six, ανέφερε σχετικά με την απόφαση της Ακαδημίας: «Το αποδέχομαι και το σέβομαι».

