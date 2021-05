View this post on Instagram

Ο Will Smith δεν έχει να ντραπεί για τίποτα και αυτό είναι φανερό. Η φωτογραφία που ανέβασε ο γνωστός ηθοποιός είναι τέρμα ρεαλιστική και εμείς του βγάζουμε το καπέλο γι’ αυτό. Σε μία εποχή όπου τα φίλτρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι σε κάθε φωτογραφία και αλλάζουν τόσο τον τρόπο που βλέπουμε εμείς τον εαυτό μας όσο και τον τρόπο που μας βλέπουν οι άλλοι, ο Will Smith έκανε την αλλαγή. Ενάντια στο body shaming ο άλλοτε γραμμωμένος Will Smith ανέβασε μία αποκαλυπτική φωτογραφία στην οποία φαίνεται ότι ο διάσημος ηθοποιός δεν είναι πια στην ίδια φόρμα όπως κάποτε.