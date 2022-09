Ο βρετανικός Τύπος απέτισε φόρο τιμής στη βασίλισσα Ελισάβετ, εκδίδοντας ειδικά πρωτοσέλιδα προκειμένου να ανακοινώσουν την είδηση του θανάτου της και να τιμήσουν το έργο της όλα αυτά τα χρόνια.

Ο βρετανικός Τύπος θρηνεί και τίτλοι όπως: «Μια ζωή στο καθήκον», «Ευχαριστούμε», «Σας αγαπήσαμε», «Οι καρδίες μας είναι ραγισμένες», μας αγγίζουν και μας συγκινούν.

Θάνατος βασίλισσας Ελισάβετ – Πρωτοσέλιδα: Πώς την αποχαιρετά ο βρετανικός Τύπος;

Ξεχωρίζει ωστόσο ο τίτλος της Daily Telegraph με το Μέσο να δανείζεται μια φράση της βασίλισσας «Ο θρήνος είναι το τίμημα που πληρώνουμε για την αγάπη».

Queen Elizabeth II has died — The Telegraph (@Telegraph) September 8, 2022

Όλα τα μονοπωλεί κάποια φωτογραφία της, σε διάφορες ηλικίες. Στα περισσότερα, το φόντο είναι μαύρο.

Τα περισσότερα Μέσα επέλεξαν μια φωτογραφία της βασίλισσας κατά τη στέψη της στο Αβαείο του Westminster το 1953, συμπεριλαμβανομένων των Times και της Sun.

Η εφημερίδα Guardian επέλεξε φωτογραφία της βασίλισσας καθώς κρατά τη βασιλική σφαίρα και το σκήπτρο της, με παρόμοια φωτογραφία να επιλέγει και η Independent.

The Guardian front page, Friday 9 September 2022; Queen Elizabeth II 1926-2022 pic.twitter.com/5ROqSmVqE1 — The Guardian (@guardian) September 8, 2022

«Η βασίλισσα Ελισάβετ Β’, η μακροβιότερη μονάρχης της Βρετανίας, πέθανε προκαλώντας πένθος στον λαό της. Αντανακλώντας όμως μια ζωή καθήκοντος στην οποία ένωσε τη χώρα μέσα από 70 χρόνια βαρυσήμαντων αλλαγών», έγραψε η εφημερίδα Financial Times.

Just published: front page of the Financial Times UK edition Friday September 9 https://t.co/tbknisJcrB pic.twitter.com/RxmEadxJOH — Financial Times (@FinancialTimes) September 8, 2022

Η εφημερίδα The Times επέλεξε τον τίτλο «Μια ζωή στο καθήκον», ενώ η Daily Mirror ευχαριστεί την βασίλισσα για όσα προσέφερε στο Ηνωμένο Βασίλειο.

A Life in Service



Queen Elizabeth II: April 21 1926 – September 8 2022⁠

⁠

🗞 Read the full Times obituary here: https://t.co/22lRgce0sC pic.twitter.com/KyraQY4EHS — The Times and The Sunday Times (@thetimes) September 8, 2022

Η Daily Star διάλεξε τον τίτλο «Κάνατε το χρέος σας, κυρία», η Daily Mail «Οι καρδιές μας είναι ραγισμένες». Για τη Daily Express, «Η αγαπημένη μας βασίλισσα είναι νεκρή».

Ολόκληρος ο κόσμος θρηνεί

Οι πενθούντες σε όλο τον κόσμο έδωσαν τα δικά τους σέβη σε μια γυναίκα που ήταν το πρόσωπο του έθνους της για περισσότερα από 70 χρόνια.

Σε μια βροχερή νύχτα του Λονδίνου, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από τα Ανάκτορα του Buckingham, στο κέντρο του Λονδίνου, ενώ κάποιοι επέλεξαν να αφήσουν λίγα λουλούδια έξω από τις μαύρες σιδερένιες πύλες του παλατιού. Παρόμοια σκηνικά λαμβάνουν χώρα κι έξω από το σπίτι της Βασίλισσας στο Κάστρο του Windsor.

it’s moment of realization of Operation London Bridge

Starting D-day after the announcement of the Queen’s death 5 hours ago



The London Bridge has fallen 🥀

Rest In Peace your Majesty, Queen Elizabeth II 🤍 #QueenElizabeth pic.twitter.com/zUqiBhxNiy — Paoo (@PaoooSol) September 9, 2022

Πορτρέτα της Ελισάβετ αναρτήθηκαν σε διαφημιστικές οθόνες στο κέντρο του Λονδίνου, καθώς και πέρα ​​από τον Ατλαντικό στην Times Square της Νέας Υόρκης.

Λουλούδια συγκεντρώθηκαν κι έξω από το Γενικό Προξενείο του Ηνωμένου Βασιλείου στη Νέα Υόρκη.

Στην Ουάσιγκτον, η αμερικανική σημαία κατέβηκε στη μέση για να σηματοδοτήσει τον θάνατο ενός μονάρχη του οποίου ο Πρόεδρος Biden δήλωσε ότι «θα σημειώσει μεγάλες αλλαγές στις σελίδες της βρετανικής ιστορίας και στην ιστορία του κόσμου μας».

Joe Biden orders all US flags around the world to fly at half-mast until Queen Elizabeth II’s state funeral. https://t.co/VV28Ni95yD pic.twitter.com/k8cZ3YpNO1 — Robert Kimbell (@Rob_Kimbell) September 9, 2022

Ο θάνατός της επηρέασε και τις ευρωπαϊκές πόλεις.

Στο Βερολίνο, λουλούδια και κεριά κατατέθηκαν έξω από την πρεσβεία του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ στη Βενετία το God Save the Queen, ο βρετανικός εθνικός ύμνος, ακούστηκε έξω από τα κτίρια της ιταλικής πόλης.

Τα θέατρα σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και σημαντικά αξιοθέατα, όπως ο Πύργος του Άιφελ, έσβησαν τα φώτα τους ως ένδειξη σεβασμού.

Eiffel Tower is in darkness tonight. 🖤 🇫🇷 pic.twitter.com/nMGfte7jzE — Ewe-K 🐑🖤 (@LeadingEwe) September 8, 2022

