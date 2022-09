Ο Ρότζερ Φέντερερ έπαιξε τον τελευταίο αγώνα της επαγγελματικής του καριέρας στο πλευρό του Ραφαέλ Ναδάλ στο Laver Cup στο Λονδίνο το βράδυ της Παρασκευής 23/09, με τον κόσμο να αποθεώνει τον Ελβετό τενίστα.

Ο Φέντερερ είναι ο μεγαλύτερος τενίστας όλων των εποχών και ένας από τους πιο επιτυχημένους αθλητές όλων των εποχών, ανεξαρτήτως αθλήματος. Ο ίδιος, άρχισε να παίζει τένις σε νεαρή ηλικία και χαρακτηρίζεται από το αβίαστο στυλ παιχνιδιού του και την ευπρέπειά του προς τους συμπαίκτες, τους οπαδούς και τα μέσα ενημέρωσης. Κατέκτησε 20 Grand Slam τίτλους στα 24 χρόνια της καριέρας του και στα 41 του έχοντας ταλαιπωρηθεί τα τελευταία χρόνια από τραυματισμούς και χειρουργεία ανακοίνωσε το «αντίο» του.

Κατά την είσοδο του στο cort, ο τενίστας αποθεώθηκε από το κοινό, αφού όλη η O2 Arena σηκώθηκε για να χειροκροτήσει τον θρύλο και να τον εμψυχώσει στον τελευταίο του αγώνα.

Με το κατάμεστο πλήθος να ζητωκραυγάζει σε κάθε τους κίνηση, ο Φέντερερ και ο Ναδάλ παρέμειναν στο σερβίς με τους Σοκ και Τιαφό για το μεγαλύτερο μέρος του πρώτου σετ. Έπειτα από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι ωστόσο, ο Ρότζερ Φέντερερ και ο Ράφα Ναδάλ ηττήθηκαν, αλλά αυτό μικρή σημασία είχε.

Με τα χρόνια, ο Φέντερερ και ο Ναδάλ έδειξαν ατομικό μεγαλείο και συναρπαστικές αντιθέσεις στους 40 αγώνες τους, 14 σε τουρνουά Grand Slam και εννέα σε μεγάλους τελικούς. Κι όμως, υπήρχε ένα αδιαμφισβήτητο, σχεδόν ποιητικό στοιχείο που διέκριναν τα παιχνίδια ανάμεσα σε αυτούς τους δύο άντρες που προκαλούσαν ο ένας τον άλλον με απέραντο σεβασμό.

«Ήταν μια υπέροχη μέρα. Είπα στα παιδιά ότι είμαι χαρούμενος, δεν είμαι λυπημένος», δήλωσε ο Φέντερερ με δακρυσμένα μάτια στο τέλος. «Μου άρεσε να δένω τα παπούτσια μου άλλη μια φορά. Όλα έγιναν για τελευταία φορά».

Στη συνέχεια, ακολούθησαν στιγμιότυπα από την καριέρα του και κοιτάζοντάς τα ο Ρότζερ Φέντερερ δεν μπορούσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του.

Περιτριγυρισμένος από ανθρώπους που τον θαυμάζουν και τον αγαπούν όσο τίποτα, ο ίδιος απόλαυσε τις τελευταίες του στιγμές στην αρένα. Η σύζυγός του, η Μίρκα, τα τέσσερα παιδιά τους και οι γονείς του Φέντερερ ήταν εκεί για να τον ενθαρρύνουν, ενώ μέλη και των δύο ομάδων ενώθηκαν για να σηκώσουν τον κορυφαίο αθλητή στον αέρα.

«Είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να αντέξω. Δεν είχα στρες και χαίρομαι που έπαιξα το ματς. Το να παίζω με τον Ράφα και να έχω τόσους θρύλους εδώ στο αντίο μου είναι εκπληκτικό. Είναι ωραίο που βρίσκονται εδώ ο Νόβακ κι ο Άντι. Δεν ήθελα να είμαι μόνος στο τελευταίο μου ματς. Άλλωστε, πάντοτε έβλεπα τον εαυτό μου ως ομαδικό παίκτη», δήλωσε ο Ρότζερ.

«Είναι γιορτή για μένα και σας ευχαριστώ από την καρδιά μου. Εγώ ήμουν απλά χαρούμενος που έπαιζα τένις. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα έκανα μια τέτοια καριέρα», συμπλήρωσε κι ο κόσμος έκλαιγε και χειροκροτούσε μαζί.

