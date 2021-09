Ο πρίγκιπας William ετοιμάζεται να κάνει τα πρώτα του βήματα στον χώρο της σκηνοθεσίας και μάλιστα για καλό σκοπό! Σε συνεργασία με τον David Attenborough θα παρουσιάσουν ένα ντοκιμαντέρ για την κλιματική αλλαγή και θα σε ωθήσουν να σώσεις τον πλανήτη μαζί τους!

Το “‘The Earthshot Prize: Repairing Our Planet” είναι μια σειρά ντοκιμαντέρ με πέντε επεισόδια, που θα κάνει πρεμιέρα στο discovery+ και στο BBC iPlayer στις 3 Οκτωβρίου και θα επικεντρωθεί στις περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας, καθώς και στις λύσεις που δημιουργήθηκαν από επιστήμονες και ειδικούς σε όλο τον κόσμο.

“Είναι απίστευτο αυτό που μπορούμε να χτίσουμε εμείς οι άνθρωποι, αλλά συχνά ξεχνάμε ότι έχει κόστος. Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα διαφορετικό μέλλον, ένα καλύτερο μέλλον, αλλά μόνο αν το επιδιώξουμε τώρα”, δήλωσε ο πρίγκιπας William στο teaser του ντοκιμαντέρ.

Join @KensingtonRoyal and @EarthshotPrize finalists for a series about solutions to our most pressing environmental challenges, in an effort to save the planet.



Stream #EarthshotPrize: Repairing Our Planet on @discoveryplus October 3. pic.twitter.com/wUDKVL0TH1