Ενόψει της τελετής λήξης των Αγώνων Invictus στη Χάγη την Παρασκευή, 22/4, ο Δούκας του Sussex αποκάλυψε ότι η εκδήλωση κοιτάζει ήδη προς το μέλλον. Λίγες μέρες πριν, είχε ανακοινωθεί ότι οι Αγώνες Invictus 2023 θα πραγματοποιηθούν στο Düsseldorf της Γερμανίας, ενώ το 2025 οι Αγώνες θα επιστρέψουν στη Βόρεια Αμερική και θα διεξαχθούν στο Vancouver και στο Whistler του Καναδά.

Όχι μόνο το Vancouver, αλλά και το Whistler είναι πολύ κοντά στον πρίγκιπα Harry και την Meghan Markle, ειδικά τώρα που μετέφεραν την οικογένειά τους στην Καλιφόρνια. Βέβαια, το Vancouver είναι ένα ιδιαίτερα ξεχωριστό μέρος για το ζευγάρι. Πριν αποχωρήσουν ως ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας το 2020, ο Harry και η Meghan πέρασαν την πρώτη τους περίοδο διακοπών ως τριμελής οικογένεια το 2019 με τον γιο τους Archie στο Vancouver.

«Η Meghan είπε ότι ήταν πανέμορφα», αποκάλυψε ο Jamie Weare, από το Ontario, μετά την επίσκεψη του ζευγαριού στο Canada House στο Λονδίνο. «Έμοιαζαν πραγματικά χαλαροί και χαρούμενοι».

Τα Invictus Games στο Vancouver-Whistler θα είναι τα πρώτα που θα ενσωματώσουν χειμερινά αθλήματα, εκτός από μερικά από τα βασικά αθλήματα από προηγούμενα Invictus Games.

«Καθώς το Invictus συνεχίζει να προσαρμόζεται και να εξελίσσεται, είμαι εξαιρετικά ενθουσιασμένος που ανακοινώνω ότι το Ίδρυμα Invictus επέλεξε τον Καναδά για να φιλοξενήσει τους πρώτους Χειμερινούς Αγώνες το 2025», δήλωσε ο πρίγκιπας Harry. «Οι Αγώνες Invictus Vancouver-Whistler 2025 θα προσφέρουν μια παγκόσμια πλατφόρμα για την επέκταση της γκάμα και του προφίλ των χειμερινών αθλημάτων. Είμαι επίσης στην ευχάριστη θέση να μοιραστώ ότι οι Αγώνες στον Καναδά θα διεξαχθούν σε συνεργασία με τα Πρώτα Έθνη, στο πνεύμα της αλήθειας και της συμφιλίωσης με τις αυτόχθονες κοινότητες».

Οι Αγώνες Invictus έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν στο Λονδίνο το 2014, στο Ορλάντο το 2016, στο Τορόντο το 2017 και στο Σίδνεϊ το 2018.

The #InvictusGames are coming to Canada for the first-ever Winter Hybrid Games! #IG25



Vancouver 🍁 Whistler 2025