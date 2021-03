Ο Pierce Brosnan γίνεται ήρωας της DC, καθώς πρόκειται να υποδυθεί τον Kent Nelson, γνωστό και ως Dr. Fate στην επερχόμενη ταινία «Black Adam» με πρωταγωνιστή τον Dwayne Johnson. Φαίνεται πως ο “The Rock” βρήκε σημαντικό ανταγωνισμό απέναντι στον πρώην 007!

Όλοι γνωρίζουμε τον Pierce Brosnan για τον εμβληματικό του ρόλο ως James Bond, αλλά και για τις άλλες ταινίες στις οποίες έχει πρωταγωνιστήσει όπως το The Thomas Crown Affair (1999), το Mamma Mia, αλλά και τον πιο πρόσφατο ρόλο του στην ταινία του Netflix, Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga, δίπλα στον Will Ferrell και την Rachel McAdams.

Τώρα, ο Brosnan γίνεται υπερήρωας της DC, καθώς θα πρωταγωνιστήσει ως Dr. Fate στην επερχόμενη ταινία «Black Adam», η οποία είναι προγραμματισμένη να βγει στους κινηματογράφους στις 22 Δεκεμβρίου του 2021. Σκηνοθέτης της ταινίας είναι ο Jaume Collet-Serra και ο Brosnan είναι το τελευταίο βασικό μέλος του καστ που ανακοινώνεται.

Συγκεκριμένα, ο χαρακτήρας που θα υποδυθεί ο Brosnan, είναι ένας από τους παλαιότερους της DC, καθώς είχε πρωτοεμφανιστεί τη δεκαετία του ’40 και αποτελεί ιδρυτικό μέλος της ομάδας σούπερ ηρώων Justice Society of America.

