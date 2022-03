Ο θρύλος της μουσικής Phil Collins πραγματοποίησε την τελευταία του συναυλία παρά τα συνεχιζόμενα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει. Μία συναυλία γεμάτη συναισθήματα που σίγουρα θα μείνει αξέχαστη σε όλους μας.

Ο Phil Collins συνοδευόμενος από τους συναδέλφους του από το συγκρότημα Genesis, Mike Rutherford και Tony Banks, έκαναν την τελευταία τους εμφάνιση στο 02 το βράδυ του Σαββάτου, 26/3, στο Λονδίνο. Ο Collins, 71 ετών, κατά τη διάρκεια του show ήταν καθήμενος, ενώ έκανε πλάκα στο κοινό πως τώρα θα πρέπει να βρει μία πραγματική δουλειά.

Το συγκρότημα επανενώθηκε για το The Last Domino, μία περιοδεία η οποία έλαβε χώρα φέτος, μετά τις αναβολές λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Η συγκεκριμένη περιοδεία ήρθε μετά από 14 ολόκληρα χρόνια παύσης των live εμφανίσεών τους.

Ο Phil Collins υπέφερε από πολλά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της εξάρθρωσης σπονδύλων στο λαιμό του το 2007 που προκάλεσε βλάβη στα νεύρα των χεριών του. Χρησιμοποιεί μπαστούνι από το 2015, όταν έκανε επέμβαση στην πλάτη, ενώ τον Σεπτέμβριο αποκάλυψε ότι «μετά βίας κρατάει» το μπαστούνι του.

«Δεν κάνω τίποτα απολύτως. Δεν εξασκούμαι στο τραγούδι στο σπίτι, καθόλου», δήλωσε ο Collins στον Gurdian τον Σεπτέμβριο.

«Φυσικά, η υγεία μου αλλάζει πολλά πράγματα, το να κάνω την παράσταση καθισμένος σε μία καρέκλα δεν είναι κι ό,τι καλύτερο. Αλλά στην πραγματικότητα ανακάλυψα ότι στις πρόσφατες σόλο περιοδείες μου, δεν μπήκε εμπόδιο κάτι τέτοιο, το κοινό εξακολουθούσε να με ακούει και να ανταποκρίνεται. Δεν είναι έτσι όπως θα το προτιμούσα, αλλά έτσι είναι», συνέχισε.

“I will stay with, will you stay with me?”🎼 @genesis_band bid farewell for good last night in #London 😢



Thank you @PhilCollinsFeed @tonybanksmusic #Genesis #rock #music #concert #PhilCollins pic.twitter.com/frTcMuKMTb