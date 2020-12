Ο πατέρας του Στέφανου Τσιτσιπά μίλησε στην εκπομπή της Σίσσυς χρηστίδου “Έλα Χαμογέλα” σχετικά με τα σχόλια που δέχτηκε ο γιος του για την ανάρτηση που έκανε στο Twitter. Ο Απόστολος Τσιτσιπάς μίλησε ακόμα και για τον τρόπο που έχει μεγαλώσει ο Στέφανος και την εφηβική ζωή που δεν βίωσε όπως τα παιδιά της ηλικίας του.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανάρτησε στον λογαριασμό του στο Twitter την Πέμπτη τη φράση “Κάποιος πρέπει να χτίσει ένα κατάστημα Harrods στην Ελλάδα. Ήρθε η ώρα» και τράβηξε την προσοχή του κοινού του και όχι μόνο αφού δέχτηκε χιλιάδες σχόλια και σχολιάστηκε αρκετά.

Someone needs to build a Harrods in Greece. It’s about time.