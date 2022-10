Επιτέλους! Ο Matthew Perry εξηγεί τον λόγο που εκείνος και η Julia Roberts ακολούθησαν χωριστούς δρόμους! Εγώ ακόμα πιστεύω ότι αυτοί οι δύο θα μπορούσαν να είναι το πιο σέξι ζευγάρι του Hollywood…Κρίμα!

Ο ηθοποιός που πρόσφατα μίλησε ανοιχτά για τον αγώνα του με το αλκοόλ και τις εξαρτήσεις, αναφέρθηκε και στη σχέση που είχε με τη Χολιγουντιανή σταρ, ενώ παράλληλα εξήγησε γιατί οδηγήθηκε στο τέλος της.

Οι δυο τους έγιναν φίλοι πριν από την εμφάνιση της Roberts στη δεύτερη σεζόν στα Φιλαράκια και συνέχισαν να βγαίνουν για έξι μήνες πριν χωρίσουν τον Απρίλιο του 1996.

Friends star Matthew Perry says he dumped Julia Roberts because he was scared she would leave him https://t.co/2lCcyMMTGv

Όπως αναφέρει στα απομνημονεύματά του με τίτλο «Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing», ο λόγος δεν ήταν άλλος από τις ψυχικές διαταραχές και τον εθισμό που αντιμετώπιζε.

Σε ένα απόσπασμα που δημοσιεύτηκε από τους Times, ο Perry θυμήθηκε πώς ξεκίνησαν οι πρώτες μέρες της σχέσης τους μέσω φαξ το 1995.

Ο Matthew και η Julia Roberts έστελναν ο ένας στον άλλον «εκατοντάδες» φαξ παρά τα πολυάσχολα προγράμματά τους. Η Julia εκείνη την περίοδο γύριζε το Everyone Says I Love You, ενώ εκείνος πρωταγωνιστούσε στα Φιλαράκια.

«Ήμουν τόσο ενθουσιασμένος μαζί της που κάποια βράδια έβρισκα τον εαυτό μου να φλερτάρει με μια ελκυστική γυναίκα και να διακόπτω τη συζήτηση για να μπορέσω να πάω σπίτι και να δω αν μου είχε στείλει κάποιο φαξ».

Περιέγραψε τα μηνύματα της Julia Roberts ως «έξυπνα», ενώ αποκάλυψε ότι τον έκανε να νιώθει πως ήρθε σε αυτό τον πλανήτη με σκοπό να την κάνει να γελάει.

«Ο τρόπος με τον οποίο συνδύαζε προτάσεις, ο τρόπος που έβλεπε τον κόσμο, ο τρόπος που άρθρωνε τις μοναδικές της σκέψεις, όλα ήταν τόσο μαγευτικά», πρόσθεσε.

Τελικά, η σχέση τους εξελίχθηκε και αντάλλαξαν και αριθμούς τηλεφώνου. Αποκάλυψε, μάλιστα, ότι το πρώτο τους τηλεφώνημα διήρκεσε περισσότερες από πέντε ώρες.

«Μετά από αυτό δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε», γράφει ο Matthew.

«Το να βγαίνω ραντεβού μαζί της παραήταν καλό για μένα. Ήμουν συνεχώς σίγουρος ότι θα με χώριζε», γράφει ο 53χρονος σήμερα ηθοποιός και αναφέρει παρακάτω πως «ένιωθα ότι είμαι πολύ λίγος για εκείνη».

#MatthewPerry reveals why he broke up with the 'beautiful and brilliant' #JuliaRoberts after dating for 2 months: 'Was constantly certain that she was going to break up with me. Why would she not? I was broken, bent, unloveable'@MatthewPerry #Hollywood #dating #actors pic.twitter.com/K6C9bNF3cW