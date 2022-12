Την περιπέτεια του με τις εξαρτήσεις μοιράστηκε ο ηθοποιός Matthew Perry μέσα από το βιβλίο του με τίτλο «Friends, Lovers and the Big Terrible Thing» . Ο αγαπητός σε όλους Chandler Bing αποκάλυψε ότι η φήμη και η επιτυχία είχαν πάνω του, το τίμημα τους. Μάλιστα, σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι του είναι αδύνατο να δει Φιλαράκια.

