Ο πρίγκιπας Κάρολος απέτισε φόρο τιμής στον πρίγκιπα Φίλιππο μοιραζόμενος ένα πολύ τρυφερό video για να αποχαιρετίσει τον πατέρα του. Το Σάββατο στις 17 Απριλίου, θα γίνει η κηδεία του Δούκα του Εδιμβούργου και όπως όλα δείχνουν ο Harry θα παραστεί στην τελετή παρά τις αμφισβητήσεις.

Ο πρίγκιπας Κάρολος είναι ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου και το Σάββατο 10 Απριλίου απέτισε φόρο τιμής στον πρίγκιπα Φίλιππο, ο οποίος απεβίωσε το βράδυ της Παρασκευής (9/4) σε ηλικία 99 ετών. Πιο συγκεκριμένα, ο Κάρολος μίλησε για τον πατέρα του και εξέφρασε τα συναισθήματα που θα του αφήσει αυτή η απώλεια λέγοντας “Όπως μπορείτε να φανταστείτε, στην οικογένειά μου και σε εμένα λείπει πάρα πολύ ο πατέρας μου”. Χαρακτηριστικά είπε:

