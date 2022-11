Η χορευτική σκηνή του Hugh Grant στο Love Actually είναι μια από τις πιο αγαπημένες μας στιγμές στην ταινία ή και γενικά, ο ίδιος, όμως, δε συμφωνεί καθόλου μαζί μας και η αλήθεια είναι πως μας στεναχώρησε αρκετά.

Σε ένα αποκλειστικό απόσπασμα από την επερχόμενη εκπομπή του ABC News The Laughter & Secrets of Love Actually: 20 Years Later, με παρουσιάστρια την Diane Sawyer, ο Grant παραδέχεται ότι «μισεί» την συγκεκριμένη σκηνή.

Love Actually – Hugh Grant χορός: Πώς την βίωσε ο ηθοποιός;

Η εν λόγω σκηνή βλέπει τον χαρακτήρα του Grant, τον David, τον πρωθυπουργό, να χορεύει στη Downing Street.

«Το είδα στο σενάριο και σκέφτηκα, “Το σιχαίνομαι, δε θέλω καθόλου να το κάνω αυτό”. Δε μου άρεσε καθόλου να χορεύω, πόσο μάλλον να το κάνω πρόβα».

«Συνέχιζε να λέει όχι, ούτε τώρα του αρέσει, την μισεί», προσθέτει ο συγγραφέας/σκηνοθέτης Richard Curtis, αστειευόμενος, «Νομίζω ότι ήλπιζε βαθιά μέσα του ότι θα αρρώσταινα ή κάτι τέτοιο και λέγαμε, «Ω, καλά, τι κρίμα, θα πρέπει να χάσουμε αυτή τη φανταστική χορογραφία».

Ο Curtis αποκάλυψε, επίσης, στον Sawyer ότι ο Grant ήταν πολύ «γκρινιάρης» την ημέρα που έπρεπε να γυρίσουν την σκηνή, αλλά ήταν μία υποχρέωση που έπρεπε να φέρει εις πέρας.

«Και είμαι εκτός ρυθμού, παρεμπιπτόντως, ειδικά στην αρχή όταν κουνάω τα οπίσθιά μου», συμπλήρωσε ο Grant.

Ο Curtis δήλωσε εκστασιασμένος όταν ο Grant αφοσιώθηκε στη σκηνή και σχολίασε στο άτομο που βρισκόταν δίπλα του πως ήταν απλά «τέλειος», ενώ ο Grant θεωρεί πως είναι η πιο βασανιστική σκηνή που έχει γυρίσει ποτέ του. «Και μέχρι σήμερα, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι – και συμφωνώ μαζί τους – που πιστεύουν ότι είναι η πιο βασανιστική σκηνή που έχω γυρίσει ποτέ», αστειεύεται. «Αλλά ομολογώ ότι αρέσει σε κάποιους».

Παρά τις αρχικές του επιφυλάξεις σχετικά με τη σκηνή, ο Grant την αναδημιούργησε ξανά για καλό σκοπό το 2017 ως μέρος ενός μίνι σίκουελ του Love Actually — αυτή τη φορά με το «Hotline Bling» του Drake.

Το 10λεπτο βίντεο —σε σενάριο και σκηνοθεσία του Curtis— ήταν μέρος της ετήσιας Red Nose Day της Comic Relief, μίας δημοφιλούς οργάνωσης που κάνει εράνους για παιδιά.

Το Love Actually ακολουθεί ένα σύνολο από χαρακτήρες με βάση το Λονδίνο, των οποίων οι ζωές μπλέκονται με διάφορους (κυρίως ρομαντικούς) τρόπους και σχέσεις λίγο πριν τα Χριστούγεννα.

Το επερχόμενο show διάρκειας μιας ώρας είναι αφιερωμένο στην 20η επέτειο από τη δημιουργία της ταινίας και θα εξετάσει πώς έγινε μια αγαπημένη χριστουγεννιάτικη «παράδοση».

Δεν ξέρω για σένα, εμείς πάντως ανυπομονούμε να δούμε ξανά και την ταινία, αλλά και την εκπομπή!

