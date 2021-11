Ο Harry Styles είναι το πιο γλυκό πλάσμα του κόσμου, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί πηγή έμπνευσης για πολλούς ανθρώπους! Τώρα τελευταία μάλιστα, μας έχει συνηθίσει σε πολύ συγκινητικές συναυλίες, όπου με κάθε τρόπο προσπαθεί να βοηθήσει και να στείλει σε όλους τους ανθρώπους το δικό του ξεχωριστό μήνυμα.

Στο Μιλγουόκι, στο πλαίσιο της περιοδείας του Love On Tour, ο Βρετανός τραγουδιστής κατά τη διάρκεια της συναυλία του βοήθησε μία fan του να αποκαλύψει τον σεξουαλικό της προσανατολισμό στην μητέρα της! Μα πόσο γλυκούλης;

Το coming out ενός έφηβου, και οποιουδήποτε ανθρώπου, είναι μία δύσκολη διαδικασία που χρειάζεται θάρρος και υποστήριξη. Ειδικά όταν πρόκειται για τους γονείς σου. Ο Harry Styles απ’ ό,τι φαίνεται το γνωρίζει καλά και στάθηκε δίπλα στην συγκεκριμένη κοπέλα, ίσως και στην πιο σημαντική στιγμή της ζωής της.

Μια από τις θαυμάστριες του Βρετανού περφόρμερ βρισκόταν μπροστά στη σκηνή κρατώντας ένα μικρό πανό που έγραφε «η μαμά μου βρίσκεται στον Τομέα 201. Βοήθησέ με να κάνω coming out».

Στην αρχή έδωσε το μικρόφωνο στην κοπέλα για να κάνει μόνη της την ανακοίνωση. Όταν, όμως, διαπίστωσε πως το άγχος της και «ο πολύς κόσμος», δεν βοηθούσαν, προσφέρθηκε να το ανακοινώσει ο ίδιος.

Έτρεξε πάνω στη σκηνή σιγοτραγουδώντας μόνος του προτού βροντοφωνάξει «Η Λίζα, είναι γκέι!».

Το πλήθος ξέσπασε σε επευφημίες και χειροκροτήματα ενώ η κάμερα ζούμαρε στη μαμά της κοπέλας που έμοιαζε ενθουσιασμένη.

«Τώρα, δεν θέλω να χαλάσω τη στιγμή, αλλά δεν θα ήταν ωραία αν ήσασταν λίγο πιο κοντά οι δυο σας;» είπε με χιούμορ ο Harry Styles.

«Ευχαριστώ που δημιούργησες έναν ασφαλή χώρο για μένα. Ευχαριστώ που με άφησες να μεγαλώσω μαζί σου ως φαν. Ευχαριστώ που με βοήθησες να ξέρω ποια είμαι» έγραψε η ίδια στο Twitter, ποστάροντας το συγκινητικό στιγμιότυπο.

a moment that will actually be with me forever. thank you for creating a safe place for me. thank you for letting me grow along side you as a fan. thank you for helping me know who i am. thank you. 🖤 @Harry_Styles #LoveOnTourMilwaukee #LoveOnTour #SHESGAY pic.twitter.com/cVnenwlbN9