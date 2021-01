Το Δεκέμβριο του 2019 ο τραγουδιστής είχε κυκλοφορήσει μετά τα singles «Lights Up», «Adore You», «Falling», «Watermelon Sugar» και «Golden», το album του «Fine Line» μέσα στο οποίο το έκτο κατά σειρά κομμάτι ήταν το «Treat People With Kindness». Το single «Treat People With Kindness» και το άλμπουμ «Fine Line» του Harry Styles κυκλοφορούν από τις Erskine και Columbia Records / Sony Music.

