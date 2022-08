Μιλώντας για τον ρόλο του ως ομοφυλόφιλο στην επερχόμενη ρομαντική δραματική ταινία My Policeman, ο Harry είπε: «Νομίζω ότι ο καθένας, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού μου, έχει το δικό του ταξίδι στο να ανακαλύψει τη σεξουαλικότητα και να νιώθει πιο άνετα με αυτήν. Για μένα, το My Policeman είναι μια πολύ ανθρώπινη ιστορία. Δεν είναι σαν μια γκέι ιστορία για όλους όσους είναι γκέι και το γνωρίζουν. Είναι για την αγάπη και για τον χαμένο χρόνο για μένα».

