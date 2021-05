View this post on Instagram

Ο γιος της Alicia Keys είναι μόλις 10 χρονών και όμως το έμφυτο ταλέντο του δε κρύβεται! Η γνωστή τραγουδίστρια ανέβασε ένα video στο οποίο ο γιος της, Egypt Daoud, παίζει πιάνο και κάνει φωνητικά ενώ η μητέρα του τον συνοδεύει τραγουδώντας. Το ντουέτο που επέλεξαν να ερμηνεύσουν είναι το «Sweet Dreams (Are Made of This)» από τους Eurythmics.