Νέες κατηγορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας σε βάρος του γνωστού ηθοποιού, Ezra Miller, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο τη θέση του.

Την άνοιξη του 2020, καθώς η κρίση του COVID εξελισσόταν ταχέως σε παγκόσμια πανδημία, ο Ezra Miller πέρασε ένα διάστημα στην Ισλανδία.

Ο ηθοποιός – γνωστός για το ρόλο του υπερήρωα της DC τον Flash σε πολλές ταινίες για την Warner Bros – επρόκειτο να ξεκινήσει τα γυρίσματα για το franchise «Harry Potter», «Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore», στο Λονδίνο όταν τα γυρίσματα σταμάτησαν στις 15 Μαρτίου 2020, λόγω του COVID. Τις επόμενες εβδομάδες, ο Miller, ο οποίος προσδιορίζεται ως non binary και χρησιμοποιεί τις αντωνυμίες «they/them», έγινε τακτικός θαμώνας σε μπαρ στην πρωτεύουσα της Ισλανδίας, Ρέικιαβικ, όπου οι ντόπιοι τον γνώρισαν και ανέπτυξαν σχέσεις. Πολλοί αναγνώρισαν τον Miller από τις πρώτες ταινίες τους, το «The Perks of Being a Wallflower» του 2012 και το «We Need to Talk About Kevin» του 2011, όπου έπαιξε έναν προβληματικό έφηβο που δολοφόνησε τους συμμαθητές του.

Bill Cosby: Κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης στην έπαυλη του Playboy

Ezra Miller – Nέες κατηγορίες: Τι συμβαίνει με τον ηθοποιό;

Ο Miller, τότε 27 ετών, άρχισε επίσης να δείχνει μια διαφορετική, ασταθή πλευρά της προσωπικότητάς του, η οποία άρχισε να απασχολεί τους Ισλανδούς.

«Υπήρχε πάντα κάτι με τον Ezra», δήλωσε ο Carlos Reynir, τότε μπάρμαν στο Prikið Kaffihús, μια παμπ που βρίσκεται στην καρδιά του Ρέικιαβικ.

Ο Reynir είπε ότι παρενέβη σε δύο καυγάδες στο Prikið με τον Miller. Ο πρώτος ήταν ένας έντονος καυγάς μεταξύ του Miller και ενός άνδρα θαμώνα που ξεκίνησε ως πλάκα, αλλά κατέληξε στο να προσπαθεί ο ηθοποιός να τον πνίξει, ενώ παράλληλα τον χαστούκιζε. Ο Reynir, ο οποίος διέλυσε τον καβγά, λέει ότι ο Miller αργότερα ζήτησε συγγνώμη.

Ο επόμενος καβγάς, στον οποίο ο Miller επιτέθηκε σε μια νεαρή γυναίκα στο μπαρ, έγινε πρωτοσέλιδο σε πολλά media όταν κυκλοφόρησαν πλάνα με τον ηθοποιό να τοποθετεί τη γυναίκα σε θέση πνιγμού και στη συνέχεια να την σπρώχνει στο πάτωμα. Το συγκεκριμένο βίντεο έγινε viral στο διαδίκτυο στις αρχές Απριλίου 2020.

Λίγο μετά το περιστατικό, το Variety μίλησε με τη γυναίκα στην οποία επιτέθηκε το Miller, η οποία ζήτησε να παραμείνει ανώνυμη.

Το ίδιο συναίσθημα έχει και μια άλλη γυναίκα, η Nadia, η οποία ισχυρίζεται σε μια συνέντευξη στο Variety ότι μετά από μια ζεστή, διετή φιλία με το Miller, κυρίως μέσω μηνυμάτων, εκείνος πήγε στο διαμέρισμά της στο Βερολίνο αργά ένα βράδυ του Φεβρουαρίου του 2022 μετά από πρόσκλησή της. Δεν είχαν δει ο ένας τον άλλον από τότε που είχαν μια συναινετική σεξουαλική επαφή το 2020. Αλλά μετά από λίγο η διάθεση του Miller άλλαξε απότομα όταν του είπε ότι δεν μπορούσαν να καπνίσουν μέσα στο σπίτι της.

«Του ζήτησα να φύγει περίπου 20 φορές, ίσως και περισσότερες. Άρχισε να με προσβάλλει. Ότι είμαι “τρανσφοβική”. Ότι είμαι “ναζί”. Έγινε τόσο, τόσο αγχωτικό για μένα».

Μετά από περίπου μισή ώρα η Nadia είπε ότι τελικά έπεισε τον Μiller να φύγει μόλις κάλεσε την αστυνομία. Το περιστατικό την άφησε βαθιά ταραγμένη. Ενώ είναι ξεκάθαρη ότι δεν ένιωσε ποτέ τον κίνδυνο σεξουαλικής επίθεσης εκείνο το βράδυ στο διαμέρισμά της, πίστευε ότι ο Miller «μπορούσε με κάποιο τρόπο να μου επιτεθεί σωματικά».

«Ένιωσα εντελώς ανασφαλής», είπε. Πέντε άτομα – δύο φίλοι, ένας συνήγορος των δικαιωμάτων των γυναικών, μια Γερμανίδα κοινωνική λειτουργός και ο Γερμανός δικηγόρος της Nadia – είπαν στο Variety ότι μίλησαν με τη Nadia αμέσως μετά την υποτιθέμενη συνάντησή της με τον Miller και επιβεβαίωσαν την θέση της. Τον Απρίλιο, η Nadia υπέβαλε ποινική μήνυση για την εμπειρία της, την οποία το Variety επιβεβαίωσε με τη γερμανική εισαγγελία στο Βερολίνο.

Λίγο περισσότερο από ένα μήνα μετά ο Miller είχε συλληφθεί στη Χαβάη, για άτακτη συμπεριφορά και παρενόχληση, μετά από ένα άλλο ταραχώδες περιστατικό σε ένα μπαρ.

Μετά από μια δεύτερη σύλληψη στη Χαβάη τον Απρίλιο, αυτή τη φορά για επίθεση δεύτερου βαθμού αφού φέρεται να πέταξε μια καρέκλα σε μια γυναίκα και να την τραυμάτισε στο μέτωπό δύο ακόμα οικογένειες έλαβαν μέτρα προστασίας εναντίον του. Η πρώτη, όπως αναφέρουν οι Los Angeles Times, ήταν από γονείς μιας 18χρονης στη Βόρεια και Νότια Ντακότα, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι ο Μiller χειραγωγούσε την κόρη τους όταν ήταν μεταξύ 12 και 18. Το δεύτερο ήταν από γονείς μιας 12χρονης.

Τον Ιούνιο, ένα άρθρο του Rolling Stone ισχυρίστηκε ότι ο Μiller στεγάζει μια μητέρα και τα τρία μικρά παιδιά της στο αγρόκτημά του στο Βερμόντ εν μέσω σκληρών συνθηκών διαβίωσης, με ακάλυπτα όπλα διάσπαρτα γύρω από το σπίτι του. (Η μητέρα αποκάλυψε στο Rolling Stone ότι ο Μiller τη βοήθησε να ξεφύγει από έναν χειριστικό γάμο).

Όσον αφορά το μέλλον του Miller ως αστέρα του κινηματογράφου, δεν είναι σαφές εάν θα συνεχίσει να παίζει ως Scarlet Speedster (Flash) σε μελλοντικά έργα, αλλά η Warner Bros εξακολουθεί να έχει δεσμευτεί να κυκλοφορήσει το «The Flash» με προϋπολογισμό 200 εκατομμυρίων δολαρίων στους κινηματογράφους τον Ιούνιο του 2023. Σύμφωνα με πηγές με γνώση του έργου, η ταινία απλώς κοστίζει πάρα πολύ για το στούντιο για να την απορρίψει εντελώς και η επανάληψη των γυρισμάτων με έναν νέο ηθοποιό στο ρόλο του Μiller είναι εξίσου απαγορευτική από πλευράς κόστους, επειδή ο ηθοποιός είναι σχεδόν σε κάθε σκηνή. Επίσης, η ταινία πιθανότατα δεν μπορεί να αποφέρει τα έσοδα που απαιτούνται για να αποκομίσει κέρδος χωρίς μια ισχυρή κινηματογραφική προβολή, επομένως είναι επίσης απίθανο να προβληθεί η ταινία απευθείας στο HBO Max. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Warner Bros.

Οι εκπρόσωποι του Miller δεν έχουν κάνει κανένα σχόλιο. Μια πηγή αποκάλυψε στο Variety ότι ο Μiller ελπίζει να αντιμετωπίσει τις καταγγελίες κάποια στιγμή, αλλά επέλεξε να επικεντρωθεί στην υγεία και τη θεραπεία του τους επόμενους μήνες.

Διάβασε πρώτος όλα τα θέματα του iPop.gr στο Google News