Ο δισεκατομμυριούχος, Elon Musk, ο οποίος είναι γνωστός για τη σχέση του με την τραγουδίστρια Grimes όσο και για τις προσπάθειές του να πάει στο διάστημα και την Tesla, μίλησε ανοιχτά για την πολύκροτη δίκη μεταξύ της Amber Heard και του Johnny Depp. Ο Musk στο παρελθόν διατηρούσε σχέση με την Amber Heard, αλλά το χρονοδιάγραμμα σχετικά με το πότε ακριβώς ξεκίνησαν να βγαίνουν είναι λίγο θολό, με τον Johnny Depp να ισχυρίζεται σε μια αγωγή ότι η Heard και ο Musk ξεκίνησαν τη σχέση τους μόλις ένα μήνα μετά τον γάμο τους.

Ένας εκπρόσωπος του Musk, ωστόσο, διέψευσε τον Johnny Depp και είπε: «Ο Elon και η Amber δεν άρχισαν να βλέπονται μέχρι τον Μάιο του 2016, και ακόμη και τότε ήταν σπάνιο. Ανέπτυξαν ρομαντικά συναισθήματα λίγο αργότερα».

Κάποια στιγμή, ο Musk καταγράφηκε ως πιθανός μάρτυρας στην υπόθεση, στην οποία ο Johnny Depp υποστηρίζει ότι η Amber Heard αναφέρεται στον εαυτό της ως «δημόσιο πρόσωπο που εκπροσωπεί την κακοποίηση», τον δυσφήμησε και στη συνέχεια του προκάλεσε απώλεια χρημάτων. Η Heard αντέκρουσε την αγωγή για 100 εκατομμύρια δολάρια, υποστηρίζοντας ότι ο Depp έπληξε τη φήμη της και την ευκαιρία της να κερδίσει.

Τώρα, ο Musk χρησιμοποιεί το Twitter για να μοιραστεί τη γνώμη του σχετικά με τη δίκη που αφορούσε την πρώην σύντροφό του – και ήθελε να διατηρήσει τη στάση του ουδέτερη. «Ελπίζω να προχωρήσουν και οι δύο. Στα καλύτερά τους, είναι ο καθένας απίστευτος», έγραψε στο Twitter στις 28 Μαΐου.

My takeaways from Johnny Depp vs Amber Heard trial:

1. Fame is one hell of a drug (for some).

2. Psychiatrists & lawyers come in drastically varying levels of skill.

3. Lying to millions of people is something humans are capable of.

4. Love can be messy.

5. Mega pint of wine.