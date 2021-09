Ο Willie Garson, γνωστός από τους fans του Sex and the City ως ο στιλάτος φίλος της Carrie Bradshaw Stanford Blatch, πέθανε σε ηλικία 57 ετών. Ο γιος του επιβεβαίωσε την είδηση ​​με ένα συγκινητικό αφιέρωμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Willie Garson είχε δεκάδες ρόλους στον κινηματογράφο και την τηλεόραση όλα αυτά τα χρόνια, αλλά ίσως οι περισσότεροι τον θυμούνται από την συμμετοχή του και στις έξι σεζόν του Sex and the City και των δύο ταινιών. Είχε επίσης επιβεβαιωθεί ότι θα εμφανιστεί στα επερχόμενα νέα επεισόδια του And Just Like That ενώ είχαν κυκλοφορήσει και φωτογραφίες του από τα γυρίσματα. Ενώ οι διάσημοι έχουν ήδη ξεκινήσει τα δικά τους αφιερώματα, πάμε να δούμε τις πιο ξεχωριστές σκηνές του Stanford στο Sex and the City.

Οι πιο ξεχωριστές σκηνές του Stanford στο Sex and the City

O Stanford σε gay bar

Το Sex and the City είχε μπει από πολύ νωρίς στον διαδικτυακό κόσμο και περιελάμβανε μια ιστορία με τον Stanford ο οποίος έκανε cyber sex, μεταμφιεσμένος ως “Rick9+”. Εκεί, συναντά τον “Bigtool4u” και αποφασίζει να γνωρίσει τον μυστηριώδη άντρα σε ένα γκέι μπαρ. Ο Stanford αναγκάζεται να βγάλει τα ρούχα του πριν μπει στο κλαμπ στην περιοχή Meat Packing District της Νέας Υόρκης, μένοντας μόνο με το μποξεράκι του. Στο εσωτερικό του κλαμπ ξεκινά ντροπαλός, αλλά καταλήγει να κάνει δεσμό με έναν sexy νεότερο άντρα.

Οι βασίλισσες του χορού

Στην 6η σεζόν, ο Stanford ήταν στην επιτροπή για έναν έρανο χορού – και φυσικά κάθε χορός δεν θα ήταν πλήρης χωρίς την στέψη. Ο Stanford και η καλύτερή του φίλη Carrie ανακοινώθηκαν ως η βασίλισσα και η βασίλισσα του χορού. Αφού χόρεψαν μαζί, ο τότε φίλος του Stanford, μπαίνει μέσα και οι δυο τους βρίσκουν μετά από έναν καυγά.

Συνάντηση με τον Anthony

Ο Stany κάνει ειρήνη με τον επί μακρόν αντίπαλό του Anthony αφού οι δυο τους παρευρέθηκαν σε ένα πάρτι παραμονής Πρωτοχρονιάς στην ταινία Sex and the City. Και οι δύο είναι ανακουφισμένοι που βλέπουν ο ένας τον άλλον καθώς δεν γνωρίζουν κανέναν άλλο στο πάρτι, γεγονός που τους οδηγεί να μοιράζονται ένα φιλί τα μεσάνυχτα.

Ο γάμος με την Liza Minnelli

Ο Stanford έχει έναν ονειρεμένο γάμο χάρη στην Liza Minnelli. Στο Sex and the City 2, ο Stanford δένεται με τα δεσμά του γάμου με τον Anthony, ενώ η Carrie ήταν η κουμπάρα. Μετά την τελετή, η Liza Minnelli απογειώνει ολόκληρο το γαμήλιο πάρτι με μια ερμηνεία του “Single Ladies” της Beyonce.

Οι ατάκες του Stanford

Δεν είναι μια συγκεκριμένη σκηνή, αλλά αξίζει να σημειωθεί πόσο ξεκαρδιστικός παρέμεινε ο Stanford σε όλη τη σειρά και στις ταινίες. Οι περισσότεροι από τους διαλόγους του κατά τη διάρκεια συνομιλιών με την Carrie, παρουσίαζαν την χημεία που μοιράστηκε ο Garson με την Sarah Jessica Parker. Από την ατάκα “Πώς μπορεί κάποιος τόσο όμορφος να είναι straight;” μέχρι την ερώτησή του στην Carrie που έφτασε ταλαιπωρημένη μη μπορώντας να βρει ταξί: “Τι έκανες, πιάστηκες από τον προφυλακτήρα και τον άφησες να σε σύρει μέχρι εδώ;”

