Τραγικό θάνατο βρήκε η Χαλίνα Χάτσινς στα γυρίσματα της ταινίας «Rust» όταν ένα όπλο που κρατούσε ο διάσημος ηθοποιός Άλεκ Μπάλντουιν την τραυμάτισε και οδήγησε στον θάνατό της. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όπλο βρισκόταν στο σετ επειδή αποτελούσε «σκηνικό αντικείμενο» ωστόσο οι συνθήκες παραμένουν συγκεχυμένες και ακόμα βρίσκονται σε εξερεύνηση.

Τον γύρο του κόσμου κάνει η είδηση πως ο Άλεκ Μπάλντουιν πυροβόλησε και σκότωσε κατά λάθος την 42χρονη διευθύντρια φωτογραφίας, Χαλίνα Χάτσινς, στα γυρίσματα της ταινίας «Rust».

Σύμφωνα με το BBC, η γυναίκα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Σάντα Φε αλλά υπέκυψε στα τραύματά της, ενώ τραυμάτισε και τον σκηνοθέτη, Joel Souza, επίσης σοβαρά και νοσηλεύεται στην Εντατική Μονάδα του Ιατρικού Κέντρου Christus St. Vincent.

How terrible: Authorities say actor Alec Baldwin fired a prop gun on the movie set of the Western "Rust" that killed photography chief and injured director

(Video: WABC) pic.twitter.com/5mMQ9sOpNM — Brandon Bartlett (@BrandonNews25) October 22, 2021

Η αστυνομία εξακολουθεί να ερευνά το περιστατικό στο Bonanza Creek Ranch, μια δημοφιλή τοποθεσία γυρισμάτων, και δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εις βάρος κανενός προσώπου.

Τι συνέβη στα γυρίσματα της ταινίας «Rust» και ο Άλεκ Μπάλντουιν πυροβόλησε γυναίκα, τη διευθύντρια φωτογραφίας;

Σύμφωνα με το Associated Press, εκπρόσωπος του 68χρονου σταρ δήλωσε ότι επρόκειτο για εκπυρσοκρότηση ενός όπλου με άσφαιρα, που βρισκόταν ως «σκηνικό αντικείμενο» στο ράντσο. Η παραγωγή της ταινίας έχει διακοπεί.

Σε μια δήλωση στο πρακτορείο ειδήσεων AFP, ένας εκπρόσωπος του σερίφη της Σάντα Φε είπε ότι ο Μπάλντουιν μίλησε με ντετέκτιβ. «Μπήκε οικειοθελώς και έφυγε από το κτίριο αφού τελείωσε τις συνεντεύξεις του», είπε ο εκπρόσωπος.

Actor Alec Baldwin fatally shot one person and injured another in what seem to be an accident on the set of his new movie involving a prop gun.

Production has been halted due to the ongoing investigation but authorities say no charges have been filed#alecbaldwin #DallasDistrict pic.twitter.com/b4fSpbfTA3 — Dallas District (@dallasdistrict1) October 22, 2021

Σύμφωνα με την προσωπική της ιστοσελίδα, η κυρία Χάτσινς ήταν από την Ουκρανία και μεγάλωσε σε μια σοβιετική στρατιωτική βάση στον Αρκτικό Κύκλο. Σπούδασε δημοσιογραφία στο Κίεβο και κινηματογράφο στο Λος Άντζελες και χαρακτηρίστηκε «ανερχόμενο αστέρι» από το περιοδικό American Cinematographer το 2019.

Ήταν διευθύντρια φωτογραφίας για την ταινία δράσης Archenemy του 2020, σε σκηνοθεσία Adam Egypt Mortimer.

«Είμαι τόσο λυπημένος που έχασα τη Halyna. Και τόσο εξοργισμένος που αυτό θα μπορούσε να συμβεί σε ένα σετ», δήλωσε ο κ. Mortimer σε ένα tweet.

I’m so sad about losing Halyna. And so infuriated that this could happen on a set. She was a brilliant talent who was absolutely committed to art and to film. ❤️ pic.twitter.com/vcdFqHsGA0 — Adam Egypt Mortimer (@adamegypt) October 22, 2021

Σε ανακοίνωσή του, το Διεθνές Σωματείο Κινηματογραφιστών είπε ότι ο θάνατος της κυρίας Χάτσινς ήταν «καταστροφικά νέα» και «μια τρομερή απώλεια».

«Οι λεπτομέρειες είναι ασαφείς αυτή τη στιγμή, αλλά εργαζόμαστε για να μάθουμε περισσότερα και υποστηρίζουμε μια πλήρη έρευνα για αυτό το τραγικό γεγονός», δήλωσε ο πρόεδρος John Lindley και η εκτελεστική διευθύντρια Rebecca Rhine.

#Mundo

Medios internacionales reportan que el actor Alec Baldwin disparó accidentalmente con una pistola de utilería matando en el set de grabación de la película 'Rust' a la Directora de Fotografía Halyna Hutchins. Ocurrió en Santa Fe, Nuevo México. pic.twitter.com/t1wzmjDJss — TCS Noticias (@tcsnoticias) October 22, 2021

Περιστατικά όπως το συγκεκριμένο στο πλατό της ταινίας Rust είναι εξαιρετικά σπάνια, αλλά όχι πρωτόγνωρα. Τα πραγματικά πυροβόλα όπλα χρησιμοποιούνται συχνά στη μαγνητοσκόπηση και θέλουν ιδιαίτερη προσοχή.

Το 1993, ο Brandon Lee – ο 28χρονος γιος του αείμνηστου σταρ των πολεμικών τεχνών Bruce Lee – πέθανε στο πλατό αφού πυροβολήθηκε κατά λάθος με ένα όπλο, ενώ γύριζε μια σκηνή θανάτου για την ταινία The Crow.

Διάβασε πρώτος όλα τα θέματα του iPop.gr στο Google News