Δυσκολεύεσαι να κοιμηθείς καλά το βράδυ και κάθε πρωί είσαι πτώμα στην δουλειά; Πώς θα σου φαινόταν αν σου έλεγε κάποιος πως μπορείς να συνεχίσεις τον ύπνο σου στο μετρό ή στο λεωφορείο; Είμαι σίγουρη πως θα σου έχει συμβεί άπειρες φορές, αλλά τι θα έλεγες αν όλο αυτό ήταν φυσιολογικό;

Εμπνευσμένος από τους άγρυπνους αγώνες ενός φίλου, ο διευθυντής μάρκετινγκ και επιχειρήσεων της Ulu, Kenneth Kong, σκέφτηκε την τέλεια λύση για όλους τους αγχωμένους και άυπνους ανθρώπους του κόσμου και συγκεκριμένα του Χονγκ Κονγκ. Το Bus Sleeping Tour σου δίνει τη δυνατότητα να κοιμηθείς σε μια διαδρομή 76 χιλιομέτρων και πέντε ωρών σε ένα διώροφο λεωφορείο.

«Όταν κάναμε καταιγισμό ιδεών για τη νέα σεζόν, είδα μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον φίλο μου που έλεγε ότι ήταν αγχωμένος από τη δουλειά του, δεν μπορούσε να κοιμηθεί το βράδυ», είπε ο Κονγκ στο Associated Press. «Αλλά όταν ταξίδευε με το λεωφορείο, μπορούσε να κοιμηθεί καλά. Η ανάρτησή του μας ενέπνευσε να υλοποιήσουμε αυτή την ιδέα που επιτρέπει στους επιβάτες να κοιμούνται στο λεωφορείο», δήλωσε ο ίδιος.

Hong Kong tour company launches 5 hour/47 km bus ride, just for passengers to sleep on the bus.



The company noticed patrons falling asleep on its buses and launched the tour for people who can't sleep at night. Tickets range from $13 to $51 per person. pic.twitter.com/Lu4oIcRx06