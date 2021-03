Περνάμε τόσο χρόνο μέσα στο σπίτι μας πλέον που το πιθανότερο είναι ότι έχουμε εξαντλήσει τις περισσότερες σειρές και ταινίες στο Netflix. Δεν συμβαίνει, όμως, το ίδιο και με τα ντοκιμαντέρ, τα οποία όχι μόνο μας κρατούν συντροφιά, αλλά μας μαθαίνουν και ενδιαφέροντα πράγματα που μέχρι σήμερα μπορεί και να αγνοούμε. Ποια ντοκιμαντέρ να δεις αυτές τις μέρες;

Γι’ αυτόν τον λόγο, συγκεντρώσαμε 5+1 ενδιαφέροντα ντοκιμαντέρ που μπορείς να δεις και να σου κρατήσουν παρέα μέσα στο τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας. Κι εάν δεν σου αρέσουν τα ντοκιμαντέρ, μπορείς να βρεις τις επιλογές μας για σειρές και ταινίες στο Netflix.

5+1 Ντοκιμαντέρ για να δεις το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας

Marianne And Leonard: Words Of Love

Αυτό το ντοκιμαντέρ εμπνέεται από τον έρωτα του σπουδαίου Leonard Cohen και της Marianne Ihlen που γνωρίστηκαν και ερωτεύτηκαν το καλοκαίρι του 1960 στην Ύδρα. Η Marianne ήταν η μούσα του Cohen και τον ενέπνευσε να γράψει τα τραγούδια “So Long, Marianne”, “Bird On A Wire” και “Hey, That’s No Way To Say Goodbye”. H ταινία ακολουθεί τη σχέση τους από τις πρώτες μέρες του μεγάλου τους έρωτα, αλλά και τα σκαμπανεβάσματα της μέσα στα χρόνια. Διαθέσιμο στο Youtube.

I Am Not Your Negro

Αυτό το ντοκιμαντέρ είναι βασισμένο στο κείμενο του τελευταίου βιβλίου του James Baldwin, το «Remember This House», που έμεινε ημιτελές. Σε σκηνοθεσία του Raoul Peck και αφήγηση του Samuel L. Jackson, το ντοκιμαντέρ ήταν υποψήφιο για Όσκαρ και είναι η επιτομή του «black power». Διαθέσιμο στο Amazon Prime.

