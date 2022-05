Οι νέες καταγγελίες για τον σκηνοθέτη του No Time to Die:

Τρεις γυναίκες κατηγορούν τον σκηνοθέτη του «No Time To Die», Cary Fukunaga, για αποπλάνηση και χειριστική συμπεριφορά.

Την Τετάρτη, 4/5, η 23χρονη ηθοποιός Rachelle Vinberg κατηγόρησε τον 44χρονο Fukunaga ότι η σχέση τους της προκάλεσε ψυχικό τραύμα, λίγες μέρες αργότερα, δύο ακόμη γυναίκες μοιράστηκαν την παρόμοια εμπειρία τους μαζί του.

Στις ιστορίες της στο Instagram, η Vinberg απέκρυψε αρχικά την ταυτότητά του πριν αναδημοσιεύσει μια από τις πρόσφατες αναρτήσεις του Fukunaga σχετικά με την ανατροπή που έλαβε ο νόμος «Roe v. Wade». «Κυριολεκτικά δεν νοιάζεται κανείς για τις γυναίκες». Συγκεκριμένα, έγραψε στην ανάρτηση: «Τραυματίζει τις γυναίκες». Στη συνέχεια δημοσίευσε πολλές φωτογραφίες με τον Fukunaga.

has anyone seen rachelle vinberg’s story today?? she just exposed cary fukunaga for grooming her and said she’s also far from the only girl he did it to. i’m so horrified by this. i want those girls to be able to heal and i want him blacklisted. so sickening.