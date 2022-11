Η Queen Consort Καμίλα και ο βασιλιάς Κάρολος πέρασαν πολύ χρόνο με τον πρίγκιπα William και την Kate Middleton την περασμένη εβδομάδα, καθώς τα ζευγάρια βρέθηκαν μαζί για να καλωσορίσουν τον Νοτιοαφρικανό Πρόεδρο Cyril Ramaphosa στα Ανάκτορα του Buckingham. Κι ενώ όλα φαίνεται πως κύλησαν ομαλά, η ειδικός στη γλώσσα του σώματος Judi James αποκάλυψε στο The Express ότι η Καμίλα έδωσε ενδεικτικά σημάδια άγχους όταν βρισκόταν κοντά στον William και στην Kate.

Αρκεί μόνο να σου περιγράψουμε τις κινήσεις της όταν τα 2 ζευγάρια συναντήθηκαν στο βασιλικό Pavilion. Η γλώσσα του σώματος δεν μπορεί να κρατήσει μυστικά!

«Υπήρχαν ισχυρές ενδείξεις προσμονής από τον Κάρολο καθώς η νύφη του Kate ανέβαινε τα σκαλιά για να τον χαιρετήσει», εξήγησε η James, προσθέτοντας ότι «Τα χέρια του περίμεναν με ανυπομονησία στις τσέπες του, ενώ το ζεστό του βλέμμα έδειχνε επικεντρωμένο σε εκείνη. Η Καμίλα, από την άλλη, φαινόταν να έχει ένα πιο στοργικό χαμόγελο προς τον William παρά την Kate».

Τούτου λεχθέντος, η γλώσσα του σώματος της Καμίλα πρόδωσε το άγχος της για την κατάσταση. «Υπήρξε μια μικρή χειρονομία άγχους από την Καμίλα καθώς ο πολύ κομψός William και η Kate πλησίασαν τα σκαλιά. Η Queen Consort, συγκεκριμένα, σήκωσε την τσάντα της μπροστά από στον κορμό της σε μια χειρονομία φραγμού», αποκάλυψε η ειδικός.

Είναι πιθανό ότι το άγχος της Καμίλα απλά να οφειλόταν στις πιέσεις λόγω των δημοσιογράφων και των φακών, καθώς η James σημειώνει ότι «η Καμίλα φαινόταν ιδιαίτερα πρόθυμη να προωθήσει την οικογενειακή αγάπη, όχι μόνο με το χαμόγελό της αλλά και με τον τρόπο που γύρισε το κεφάλι της για να συμμετάσχει στη συνομιλία μεταξύ του William και της Kate. Το χαμόγελο της Kate και τα ανασηκωμένα φρύδια της έδειχναν μια ευγενική παρουσία, καθώς η Καμίλα μιλούσε με τον Wiliam».

Παρακάτω μπορείς να δεις το βίντεο από τη στιγμή και να μας πεις τη γνώμη σου. Νιώθει η Καμίλα άβολα δίπλα στον William και την Kate ή όχι;

Καλή απόλαυση!

LOVE how Queen Camilla is beaming at the Prince and Princess of Wales ❤️#UKSAStateVisit 🇿🇦🇬🇧 pic.twitter.com/kJIP0wT89M