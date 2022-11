Φαίνεται πως ο θεός Έρωτας έχει δουλίτσα τώρα τελευταία και τα ζευγάρια του Hollywood τον έχουν τρελάνει. Από τον Pete Davidson και την Emily Ratajkowski μέχρι τη Dua Lipa και τον Trevor Noah, φαίνεται ότι οι αγαπημένοι μας celebrities έχουν φέρει τα πάνω κάτω. Τώρα, η λίστα με τις αλλαγές μεγαλώνει καθώς προσθέτουμε κι ένα ακόμα ζευγάρι, τον Harry Styles με την…Kendall Jenner! Ξέρω ότι το περίμενες πώς και πώς από την εποχή των One Direction και τώρα ήρθε ξανά η στιγμή να τους απολαύσουμε!

Ο Harry, όπως γνωρίζουμε, είχε σχέση για περίπου 2 χρόνια με τη σκηνοθέτιδα και ηθοποιό Olivia Wilde, πρόσφατα, όμως, το ζευγάρι ανακοίνωσε πως επέλεξε να ακολουθήσει χωριστούς δρόμους για προσωπικούς λόγους. Ομοίως, η Kendall Jenner και ο φίλος της, Devin Booker, δεν είναι πια μαζί – αν και, δεν υπάρχει ακόμη κάποια επίσημη πηγή που να επιβεβαιώνει κάτι τέτοιο. Κι αναρωτιέμαι εγώ…Είναι τυχαίο που χώρισαν την ίδια χρονική περίοδο; Φήμες υποστηρίζουν πως μάλλον δεν είναι.

Kendall Jenner – Harry Styles: Είναι και πάλι μαζί;

Σύμφωνα με μια πηγή που μίλησε στη The Sun, ο Harry και η Kendall – που είχαν για χρόνια μία ασταθή σχέση με πολλά on and off στα μέσα της δεκαετίας του 2010 – είναι και πάλι μαζί κι εμείς δεν μπορούμε να σταματήσουμε να τσιρίζουμε!

«Ο Harry και η Kendall διατηρούσαν πάντα επαφή, αλλά υπό το πρίσμα των πρόσφατων χωρισμών τους, έχουν περισσότερο χρόνο ο ένας για τον άλλον», αποκάλυψε η πηγή. «Η Kendall είναι ένας από τους λίγους ανθρώπους που κατανοούν το επίπεδο της φήμης και του ελέγχου που υπομένει ο Harry. Ξέρει, επίσης, πώς να διαχειρίζεται τις δύσκολες στιγμές», συμπλήρωσε.

Η πηγή υποστηρίζει, όμως, ότι είτε ανακοινώσουν επίσημα ότι είναι μαζί, είτε όχι «όλα αυτά τα πρακτικά προβλήματα που αντιμετώπισαν πριν από χρόνια εξακολουθούν να υπάρχουν», αναφερόμενος στα πολυάσχολα προγράμματα του Harry και της Kendall, που φέρεται να ήταν και ο λόγος που οδήγησε στον οριστικό τους χωρισμό.

Ωστόσο, αρκετοί είναι οι φίλοι τους που είχαν αποκαλύψει πως έκαναν πολύ παρέα όλα αυτά τα χρόνια, πήγαιναν και διακοπές μαζί. Μάλιστα, στο παρελθόν είχαν φύγει μαζί για λίγο μετά από χωρισμούς τους, οπότε θα μπορούσαν κάλλιστα να καταλήξουν πάλι σε ένα γιοτ απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα.

Harry Styles και Kendall Jenner: Ποιο είναι το timeline του love story τους;

Παρόλο που δεν επιβεβαίωσαν ποτέ τη σχέση τους, το μοντέλο και ο τραγουδιστής μοιράζονται μια αρκετά ρομαντική ιστορία, συμπεριλαμβανομένων εκδρομών με το γιοτ της Ellen DeGeneres και διακοπές για σκι την Πρωτοχρονιά. Ας ρίξουμε μία σύντομη ματιά στο timeline της σχέσης τους κι ας θυμηθούμε λίγο τα παλιά.

20 Νοεμβρίου 2013: Ο Harry Styles και η Kendall Jenner βγαίνουν ραντεβού στο Δυτικό Hollywood

Το 2013, μετά τον χωρισμό του από την Taylor Swift, το ζευγάρι βγήκε για δείπνο στο εστιατόριο του Craig στο Δυτικό Hollywood και φωτογραφήθηκαν φεύγοντας από το εστιατόριο με το αυτοκίνητο του Styles. Η συνάντηση πυροδότησε φήμες για νέο ειδύλλιο που και τα δύο μέρη του έσπευσαν να διαψεύσουν.

DAVID M. BENETT/GETTY

1 Ιανουαρίου 2014: Ο Harry Styles και η Kendall Jenner για σκι

Την Πρωτοχρονιά του 2014, ο Styles και η Jenner εθεάθησαν να κάνουν σκι και σνόουμπορντ στο Mammoth της Καλιφόρνια. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το δίδυμο έμενε σε ένα σπίτι με μια παρέα φίλων, αν και φαινόταν να είναι ζευγάρι.

29 Δεκεμβρίου 2015: Ο Harry Styles και η Kendall Jenner πηγαίνουν διακοπές στην Καραϊβική για να γιορτάσουν την Πρωτοχρονιά

Ο Styles και η Jenner εγκαινίασαν μια άλλη νέα χρονιά μαζί δύο χρόνια αργότερα, όταν έκαναν διακοπές στην Ανγκουίλα στην Ανατολική Καραϊβική. Το ζευγάρι εντοπίστηκε από θαυμαστές σε ένα εστιατόριο στις 29 Δεκεμβρίου 2015 και αργότερα το είδαν να χαλαρώνει σε ένα γιοτ.

2 Ιανουαρίου 2016: Ο Harry Styles και η Kendall Jenner επιβιβάζονται στο γιοτ της Ellen DeGeneres

Το ζευγάρι συνέχισε τις διακοπές του όταν επιβιβάστηκε στο γιοτ της Ellen DeGeneres και της Portia de Rossi στο St. Barts στις 2 Ιανουαρίου 2016. Μια πηγή αποκάλυψε στο PEOPLE ότι «τα πράγματα δεν ήταν ποτέ πιο σοβαρά» μεταξύ των δύο όταν συναντήθηκαν για πρώτη φορά.

AKM-GSI

7 Ιανουαρίου 2016: Η Khloé Kardashian λέει ότι ο Harry Styles και η Kendall Jenner όντως είναι ζευγάρι

Το λατρεύω όταν οι μεγάλες αδερφές δεν κρατάνε κανένα μυστικό! Η Khloé Kardashian αποκάλυψε πως το ζευγάρι όντως είναι μαζί, λέγοντας στο Entertainment Tonight, «Έκαναν παρέα μαζί. Νομίζω ότι βγαίνουν; Ναι. Δεν ξέρω. Οι άνθρωποι είναι περίεργοι. Δεν ξέρω τον «τίτλο» τους», αλλά εννοώ, ήταν στο Σεντ Μπαρτς μαζί και έκαναν παρέα, οπότε για μένα αυτό είναι ραντεβού».

Σεπτέμβριος 2016: Ο Harry Styles και η Kendall Jenner χωρίζουν

Ο Styles και η Jenner χωρίζουν επειδή η σχέση τους δεν πήγαινε καλά τον τελευταίο καιρό. Ποτέ δε μάθαμε τον πραγματικό λόγο, όπως ποτέ δεν αποκάλυψαν ότι ήταν και μαζί.

18 Απριλίου 2017: Ο Harry Styles υπαινίσσεται ότι το άλμπουμ του είναι εμπνευσμένο από την Kendall Jenner

Το 2017, ο τραγουδιστής του «Adore You» κατακλυζόταν από φήμες που ήθελαν το άλμπουμ του να αναφέρεται στην Kendall. Ο ίδιο, μιλώντας για το ντεμπούτο του, αναφέρθηκε στη γυναίκα που τον ενέπνευσε. «Είναι ένα τεράστιο μέρος του άλμπουμ», αποκάλυψε στο Rolling Stone Magazine. «Μερικές φορές θέλεις να πεις ένα ευχαριστώ και άλλες φορές θέλεις να δώσεις απλά τα πάντα…κι ελπίζεις ότι ξέρουν πως είναι μόνο γι’ αυτούς», συμπλήρωσε. Μήπως τα τραγούδια του άλμπουμ του, λοιπόν, αφορούσαν την Kendall;

6 Μαΐου 2019: Ο Harry Styles και η Kendall Jenner βρίσκονται στο Met Gala

Δεν είναι ασυνήθιστο για τις διασημότητες να ξανασμίγουν στη μεγαλύτερη βραδιά της μόδας, ο Harry και η Kendall, όμως, όχι μόνο συναντήθηκαν, αλλά ολοκλήρωσαν και τη βραδιά τους αλλού, καθώς ο φωτογραφικός φακός τους εντόπισε το επόμενο πρωί να φεύγουν από ένα afterparty.

Εκείνη την εποχή, μια πηγή αποκάλυψε στο PEOPLE: «Ο Harry ήταν η πρώτη της πραγματική σχέση, οπότε υπάρχει πολλή ιστορία εκεί».

KEVIN MAZUR / MG19 / GETTY IMAGES

10 Δεκεμβρίου 2019: Ο Harry Styles και η Kendall Jenner αποκαλύπτουν τα μυστικά τους στο The Late Late Show

Οι θαυμαστές ξετρελάθηκαν όταν το ζευγάρι εμφανίστηκε στην κάμερα κι έπαιξαν το διάσημο παιχνίδι «Fill Your Guts or Spill Your Guts». Η χημεία μεταξύ των δύο έκανε πολλούς να αναρωτιούνται αν είναι πάλι μαζί.

Σε ένα σημείο του παιχνιδιού, μάλιστα, αφού το μοντέλο διάβασε την ερώτηση από μέσα της, είπε προς τον Harry: «Πεθαίνω για να το μάθω αυτό» κι έπειτα τον ρώτησε: «Ποια τραγούδια στο τελευταίο σου άλμπουμ αφορούν εμένα;» Το κοινό ξεκίνησε να χειροκροτεί και να την αποθεώνει, αλλά ο Styles επέλεξε να φάει σπέρμα μπακαλιάρου αντί να παραδεχτεί ποια κομμάτια του είχαν γραφτεί αποκλειστικά για εκείνη.

14 Νοεμβρίου 2022: Η Kendall Jenner παρακολουθεί τη συναυλία του Harry Styles στο LA

Η Jenner εθεάθη να απολαμβάνει μια βραδινή έξοδο στη συναυλία του Styles με την αδερφή της Kylie Jenner και τη Hailey Bieber. Όλες τους περνούσαν υπέροχα, το φιλί, όμως, του Harry προς την Kendall, δε θα το ξεχάσουμε τόσο εύκολα.

Απ’ ό,τι φαίνεται κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια και το ζευγάρι ίσως είναι και πάλι μαζί, δε θα μας έκανε καμία εντύπωση μάλιστα. Αν δεν είναι, όμως…Harry, είμαι ελεύθερη αν ενδιαφέρεσαι.

Διάβασε πρώτος όλα τα θέματα του iPop.gr στο Google News