Ο πρίγκιπας Harry ζητά δικαστική αναθεώρηση αφού το Υπουργείο Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου απέρριψε το αίτημά του να πληρώσει για αστυνομική προστασία της οικογένειάς του κατά τη διάρκεια των επισκέψεών τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά την είδηση πως ο πρίγκιπας Κάρολος φέρεται να κάλεσε τον γιο του και τη σύζυγό του Meghan Markle να μείνουν μαζί του.

Η Mirror αναφέρει ότι ο πρίγκιπας της Ουαλίας θέλει να περάσει ποιοτικό χρόνο με την οικογένεια του μικρότερου γιου του, καθώς δεν έχει γνωρίσει ακόμη την εγγονή του Lilibet, ηλικίας επτά μηνών. Η τελευταία φορά που είδε τον εγγονό του Archie, δύο ετών, ήταν όταν το παιδί ήταν μόλις έξι μηνών. Ούτε η Markle ούτε ο Archie έχουν επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο από τότε που έφυγαν το 2020.

Η Βασίλισσα επίσης δεν έχει γνωρίσει τη δισέγγονή της, το όνομα της οποίας είναι εμπνευσμένο από το παρατσούκλι της, ούτε ο πρίγκιπας Willian, η Kate Middleton, οι πρίγκιπες George και ο Louis και η πριγκίπισσα Charlotte.

Μια δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον νομικό εκπρόσωπο του πρίγκιπα Harry το Σάββατο, 15 Ιανουαρίου, σχετικά με τον κίνδυνο ασφάλειας των Sussexes στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανέφερε: «Το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι πάντα το σπίτι του πρίγκιπα Harry και μια χώρα στην οποία θέλει η γυναίκα και τα παιδιά του να είναι ασφαλή. Η έλλειψη αστυνομικής προστασίας, αποτελεί πολύ μεγάλο προσωπικό κίνδυνο.

«Ο πρίγκιπας Harry ελπίζει ότι η αίτησή του – μετά από σχεδόν δύο χρόνια εκκλήσεων για ασφάλεια στο Ηνωμένο Βασίλειο – θα επιλύσει αυτή την κατάσταση».

Όταν ήρθαν στο φως της δημοσιότητας τα νέα ότι ο πρίγκιπας Harry σχεδιάζει να ζητήσει δικαστική αναθεώρηση σε σχέση με την ασφάλεια της οικογένειάς του, ένας βασιλικός εκπρόσωπος είπε στο Harper’s Bazaar ότι ο δούκας του Sussex θέλει να μετακομίσουν με τη γυναίκα του και τα δύο παιδιά του στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά δεν νιώθει ασφαλής ως αποτέλεσμα των αυξημένων προσωπικών απειλών.

