Oh yes she did it! Η Naomi Campbell έλαβε τιμητικό διδακτορικό από πανεπιστήμιο Δημιουργικών Τεχνών της Αγγλίας για τη συμβολή της στη βιομηχανία της μόδας. Το πασίγνωστο supermodel ανέβηκε στη σκηνή του Royal Festival Hall του Λονδίνου, έχοντας στα χέρια της το διδακτορικό της και εκφώνησε μια συγκινητική ομιλία.

Η Naomi Campbell έλαβε τιμητικό διδακτορικό: Η δυσκολία της να κρύψει την συγκίνησή της

Στην τελετή απονομής, το 52χρονο μοντέλο με τα ατελείωτα πόδια, φορούσε μια μπεζ στράπλες ολόσωμη φόρμα κάτω από τη μαύρη τήβεννο. Η ίδια, συγκινημένη για το κατόρθωμά της δήλωσε πως «Απλώς σκέφτομαι, χθες ήμουν στην πασαρέλα για τον οίκο Balenciaga», με δακρυσμένα μάτια. Αναφερόταν φυσικά στο σόου υψηλής ραπτικής που περπάτησε κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού. Μαζί της στην πασαρέλα είχαν περπατήσει και άλλες celebrities όπως η Kim Kardashian, η Dua Lipa και η Nicole Kidman και όλες τους φορούσαν δημιουργίες του γνωστού οίκου.

Queen of all queens #NaomiCampbell is now officially a doctor! The supermodel received an honorary doctorate today at the University of the Creative Arts graduation! 🎓 pic.twitter.com/nEw3Zr9JSg — PERFECT (@theperfectmag) July 7, 2022

Η πορεία του γνωστού μοντέλου στη βιομηχανία της μόδας

Η Naomi Campbell είναι ένα από τα πιο δημοφιλή μοντέλα της βιομηχανίας της μόδας και έχει εργαστεί στο χώρο για περισσότερα από 40 χρόνια. Έχει υπάρξει μοντέλο σε καμπάνιες για εταιρείες όπως οι Versace, Givenchy και Calvin Klein. Η ίδια έχει επίσης περπατήσει σε πασαρέλες για οίκους όπως οι Alaïa, Valentino, Louis Vuitton και Marc Jacobs.

Το 2005, το μοντέλο ίδρυσε τη φιλανθρωπική οργάνωση «Fashion for Relief» , η οποία χαρακτηρίζεται από διάφορες περιβαλλοντικές και ανθρωπιστικές ευαισθησίες και διοργανώνει εκδηλώσεις σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό CARE, που εδρεύει στο Λονδίνο. Η συγκεκριμένη οργάνωση ενισχύει τις διεθνείς φιλανθρωπικές οργανώσεις με την παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που έρχονται αντιμέτωποι με την κρίση σε διάφορες χώρες.

Το βίντεο από τα παρασκήνια της τελετής απονομής του τιμητικού διδακτορικού:

