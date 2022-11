Ενώ το Παγκόσμιο Κύπελλο βρίσκεται σε εξέλιξη, διάφορα περιστατικά γύρω από αυτό συνεχίζουν να μη σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μάλιστα, η Ουαλική Ομοσπονδία έχει δηλώσει ότι είναι «εξαιρετικά απογοητευμένη» αφού οι οπαδοί της κλήθηκαν να βγάλουν τα καπέλα με τα χρώματα του ουράνιου τόξου πριν από τον αγώνα τους με τις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, οι οπαδοί της Ουαλίας που φορούσαν τα καπέλα ισχυρίστηκαν ότι τα κατέσχεσαν πριν από τον εναρκτήριο αγώνα της ομάδας τους στο Κατάρ χθες το βράδυ 21/11.

Μουντιάλ 2022 – Ουράνιο τόξο: Οι απαγορεύσεις της FIFA

Μετά τον αγώνα, ο οποίος έληξε ισόπαλος 1-1, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ουαλίας (FAW) ανακοίνωσε ότι θα απευθυνθεί απευθείας το θέμα στη FIFA.

Σε ανακοίνωσή της, η FAW ανέφερε: «Τη Δευτέρα η Cymru επέστρεψε στο Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA για πρώτη φορά μετά από 64 χρόνια, μια ιστορική στιγμή για την ομάδα, τους πολύτιμους οπαδούς και το έθνος. Ωστόσο, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ουαλίας (FAW) ήταν εξαιρετικά απογοητευμένη από τις αναφορές ότι ζητήθηκε από τα μέλη της και το προσωπικό, να αφαιρέσουν και να πετάξουν τα καπέλα Rainbow Wall πριν την είσοδο στο Στάδιο Ahmad Bin Ali. Η FAW συγκέντρωσε πληροφορίες γι’ αυτά τα περιστατικά και θα αντιμετωπίσει αυτό το θέμα απευθείας με τη FIFA σήμερα (22 Νοεμβρίου)».

Our rainbow bucket hat. We are so proud of them, BUT news on the ground tonight is our welsh female supporters wearing them in #Qatar are having them taken off them, Not the men, just Women. @FIFAcom ARE YOU SERIOUS !!#LGBTQRights 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏳️‍🌈🏳️‍⚧️#WeBelong | #NoPrideWithoutAll pic.twitter.com/bvo9y51WzG — The Rainbow Wall 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@TheRainbowWall) November 21, 2022

Μεταξύ των ατόμων που βρέθηκαν αντιμέτωπα με τους υπευθύνους του γηπέδου ήταν και η πρώην ποδοσφαιρίστρια της Ουαλίας και καθηγήτρια Laura McAllister, η οποία τελικά κατάφερε να κρατήσει το καπέλο της. Έκανε λόγο για μια «μικρή ηθική νίκη».

«Τόνισα ότι η FIFA είχε κάνει πολλά σχόλια σχετικά με την υποστήριξη των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤ σε αυτό το τουρνουά και τους είπα ότι, προερχόμενη από ένα έθνος όπου είμαστε πολύ παθιασμένοι με την ισότητα για όλους τους ανθρώπους, δεν επρόκειτο να βγάλω το καπέλο μου», δήλωσε η McAllister.

Αναφέρθηκε, επίσης, ότι ένας Αμερικανός οπαδός απειλήθηκε στο μετρό επειδή κρατούσε μια μικρή σημαία του ουράνιου τόξου – με τον επιτιθέμενο να απειλεί να «σκοτώσει» τον άνδρα επειδή «αυτή η σημαία απαγορεύεται σε αυτή τη χώρα».

This was the emblem I had on the Qatar metro. Smaller than my hand. Wasn’t waving it, wasn’t speaking to anyone, wasn’t trying to provoke. Genuinely wanted to watch US-Wales match while supporting marginalized groups in the smallest of ways #FIFAWorldCup https://t.co/Q3MHlSKsmT pic.twitter.com/NaQ05VOeaV — Justin D. Martin | جاستن مارتن (@Justin_D_Martin) November 22, 2022

Τα bucket hats έχουν γίνει εξαιρετικά δημοφιλή στους οπαδούς της Ουαλίας την τελευταία δεκαετία, με πολλούς να επιλέγουν να τα φορέσουν για να παρακολουθήσουν τον πρώτο αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου της χώρας από το 1958.

Το Κατάρ – όπου η ομοφυλοφιλία τιμωρείται με φυλάκιση έως και τριών ετών και το οποίο έχει φρικτό ιστορικό ανθρωπίνων δικαιωμάτων – έχει αντιμετωπίσει ολοένα και μεγαλύτερη καταδίκη για την προσέγγισή του.

Η FIFA αφαιρεί την λέξη «Love» από τη φανέλα των Βέλγων:

Η FIFA αναγκάζει στο Βέλγιο να αλλάξει τη φανέλα του εκτός έδρας για το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ καθώς περιλαμβάνει τη λέξη «Love». Η είδηση ​​έρχεται λίγες ώρες αφότου επτά έθνη υποχώρησαν και δε θα εμφανιστούν φορώντας τα περιβραχιόνια One Love, καθώς απειλήθηκαν με αθλητικές κυρώσεις από τη FIFA.

Η εμφάνιση του Βελγίου, όμως, δεν σχετίζεται με το περιβραχιόνιο One Love και κυκλοφόρησε το καλοκαίρι στο πλαίσιο μιας συνεργασίας με το μουσικό φεστιβάλ Tomorrowland.

Περιλαμβάνει, μάλιστα, τη λέξη «Love» στο πίσω μέρος του γιακά.

«Η λέξη Love πρέπει να εξαφανιστεί», δήλωσε στο Nieuwsblad ο Peter Bossaert, Διευθύνων Σύμβουλος της Βελγικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.

«Είναι λυπηρό, αλλά η FIFA δεν μας δίνει άλλη επιλογή. Ο υπόλοιπος εξοπλισμός παραμένει αμετάβλητος».

Σύμφωνα με το Nieuwsblad, το Βέλγιο θα επιλύσει το ζήτημα βάζοντας ένα αυτοκόλλητο πάνω από τη λέξη «Love».

FIFA have told Belgium to remove the word 'Love' from their away kit, which also includes rainbow trim.



Belgium say they will wear their red kit for all group-stage games and deal with the situation if they go through. pic.twitter.com/h0pEX0uwQt — Ben Jacobs (@JacobsBen) November 21, 2022

Οι παίκτες του Ιράν έμειναν σιωπηλοί στον εθνικό ύμνο:

Το Ιράν αρνήθηκε να τραγουδήσει τον εθνικό του ύμνο πριν από τον αγώνα του με την Αγγλία στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ως μία έκφραση υποστήριξης στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη χώρα του.

Κάποιοι θεατές, μάλιστα, κρατούσαν και πανό που έγραφαν: «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία».

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν διέκοψε την κάλυψη του ύμνου και άλλαξε το πλάνο σε μια ευρεία λήψη του σταδίου.

Οι μαζικές διαδηλώσεις αντιμετωπίστηκαν με σφοδρή καταστολή τους τελευταίους μήνες.

Διάβασε πρώτος όλα τα θέματα του iPop.gr στο Google News