Η βόμβα έσκασε στις 14 Ιουνίου 1992, με την κυκλοφορία της βιογραφίας Diana: Her True Story. Αυτό που ήταν συγκλονιστικό ήταν η απεικόνιση ενός βασιλικού κόσμου ψυχρού και απόμακρου προς την αγαπημένη πριγκίπισσα. Όταν το βιβλίο κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στους The Sunday Times με τον πρωτοσέλιδο τίτλο «Η Diana έκανε 5 απόπειρες αυτοκτονίας εξαιτίας του Καρόλου», η ανταπόκριση ήταν εκρηκτική. Η κριτική του βιβλίου —η οποία προερχόταν από όλους τους τομείς της κοινωνίας— ήταν πολύ αυστηρή.

Ο Andrew Morton, όμως, δεν άντεξε και επιστρέφει σε αυτά τα ταραχώδη χρόνια με ένα νέο βιβλίο, The Queen: Her Life, το οποίο αποτυπώνει με λεπτομέρεια τη θρυλική βασιλεία της βασίλισσας Ελισάβετ, η οποία πέθανε στις 8 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 96 ετών.

Τα απομνημονεύματα του Andrew Morton το 1992 για την πριγκίπισσα Diana τον έκαναν βασικό πρόσωπο σε μια από τις πιο πολυσυζητημένες περιόδους της βασιλικής ιστορίας. Αφού έγραψε το Diana: Her True Story (με θέμα του, την Diana, ως κρυφή πηγή), ο συγγραφέας έγινε το επίκεντρο της βασιλικής οικογένειας — και τώρα είναι ένας βασικός χαρακτήρας στην 5η σεζόν του The Crown.

Αποκλειστικό απόσπασμα από το νέο βιβλίο του Andrew Morton, The Queen: Her Life