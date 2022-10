Για να κλείσει το σόου άνοιξη/καλοκαίρι 2023 στο τέλος της Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι, ο οίκος μόδας Coperni έκανε κάτι εντελώς απρόβλεπτο την Παρασκευή 30/09: ψέκασε ένα φόρεμα στο σώμα της Bella Hadid πριν η ίδια πραγματοποιήσει την καθιερωμένη της πασαρέλα!

Το μοντέλο παγκοσμίου φήμης, Bella Hadid, «φόρεσε» ένα φόρεμα κατασκευασμένο από Fabrican, ένα υλικό ψεκασμού που σκληραίνει σε ύφασμα που φοριέται, σύμφωνα με τη Vogue. Οι παρευρισκόμενοι παρακολούθησαν άναυδοι καθώς οι οι συνεργάτες του οίκου ψέκαζαν το ύφασμα πάνω από το σώμα της σε σχήμα φορέματος και, μετά από προσεκτική προσαρμογή, η ίδια περπάτησε στην πασαρέλα με μία δημιουργία που δύσκολα θα φανταζόταν κανείς ότι είχε σχηματιστεί επί τόπου.

Ο Sébastien Meyer και ο Arnaud Vaillant είναι οι εγκέφαλοι πίσω από τον υπερσύγχρονο παριζιάνικο οίκο Coperni. Για τη συλλογή της άνοιξης/καλοκαίρι 2023, το σχεδιαστικό δίδυμο – που παντρεύτηκε σε ένα απομονωμένο ελληνικό νησί την προηγούμενη χρονιά– ώθησε τα όρια της τεχνολογίας της μόδας ακόμη περισσότερο στα άκρα.

«Είναι η γιορτή μας για τις γυναικείες σιλουέτες από προηγούμενους αιώνες», δηλώνει ο Vaillant σε μια προεπισκόπηση του Zoom πριν από το σόου. «Και θέλαμε να ανανεώσουμε την αισθητική μας με έναν πιο ενήλικο και επιστημονικό τρόπο», προσθέτει ο Meyer.

«Το Fabrican υπάρχει στο κουτί ως υγρό από βαμβάκι ή συνθετικές ίνες που προσκολλάται στο σώμα όταν ψεκάζεται, αλλά μπορεί να αφαιρεθεί και να μετατραπεί ξανά σε υγρό διάλυμα για επαναχρησιμοποίηση», εξήγησε η Vogue Business.

Fabrican είναι επίσης το όνομα της εταιρείας που ανέπτυξε το υλικό, που ιδρύθηκε από τον σχεδιαστή και επιστήμονα Manel Torres, ο οποίος πέρασε έξι μήνες δημιουργώντας το υλικό με τους συνιδρυτές της Coperni, Sébastien Meyer και Arnaud Vaillant. Ωστόσο, δεν φαίνεται ότι το Fabrican θα είναι η επόμενη τάση της μαζικής αγοράς. «Δεν πρόκειται να βγάλουμε χρήματα από αυτό», είπε ο Meyer στη Vogue Business. «Έγινε απλά για να δημιουργήσει μια στιγμή που θα προκαλούσε συγκίνηση».

THIS! Is by far the most interesting part that has been cut out from everyone! Why isn’t anyone seeing this part of Bella Hadid & the spray-on dress at #Coperni: can you imagine the pressure not ruining the dress while it’s wet & everyone watching 🤭❤️ pic.twitter.com/r6Zcpay9tf