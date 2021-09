Photo by Jamie McCarthy/MG21/Getty Images for The Met Museum/Vogue

Οι Bennifer έκαναν τη δεύτερη επίσημη εμφάνισή τους, ως ζευγάρι, στο κόκκινο χαλί του Met Gala κι εμείς δεν μπορούμε να κρύψουμε τον ενθουσιασμό μας! Το hot ζευγάρι έδειχνε πιο ερωτευμένο από ποτέ και μας θύμισαν τι σημαίνει να είσαι ερωτευμένος στην εποχή της πανδημίας με ένα πολύ ξεχωριστό φιλί, το οποίο έγινε viral.

Τη Δευτέρα το βράδυ, 13/9, πραγματοποιήθηκε το Met Gala, το κορυφαίο fashion event που οργανώνει το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης και για άλλη μια φορά όλοι οι celebrities ήταν κάτι παραπάνω από λαμπεροί. Βέβαια, το αγαπημένο μας ζευγάρι έκλεψε την παράσταση, ανταλλάσσοντας ένα παθιασμένο φιλί, τηρώντας πάντα τα μέτρα προστασίας και έδειξαν τι σημαίνει έρωτας και αγάπη στα χρόνια του κορονοϊού.

Για να είμαι ειλικρινής, είμαι σίγουρη πως μια μέρα, όχι στο πολύ μακρινό μέλλον ελπίζω, θα δείχνουμε αυτή τη φωτογραφία των Bennifer στα παιδιά μας, σε μια προσπάθεια να απεικονίσουμε τα συναρπαστικά γεγονότα του 2021.

Η φωτογραφία του ζευγαριού έγινε μέσα σε πολύ λίγες ώρες viral, κάνοντας το γύρω του διαδικτύου, ενώ εμείς ήδη έχουμε αρχίσει να ραβόμαστε για τον γάμο τους.

Στο φετινό Met Gala, η Jennifer Lopez περπάτησε με ένα εντυπωσιακό ντύσιμο στο κόκκινο χαλί. Η διάσημη τραγουδίστρια επέλεξε ένα σύνολο Ralph Lauren με ένα σέξι σκίσιμο μέχρι τους μηρούς, μια γούνα και ένα καπέλο καουμπόη, ενώ ο Ben Affleck φορούσε ένα κλασικό μαύρο κοστούμι και οι θαυμαστές των Bennifer δεν μπορούσαν να ηρεμήσουν, αφού είδαν το ζευγάρι να φιλιέται στο κόκκινο χαλί με τις μάσκες τους. Το Twitter βομβαρδίστηκε με φωτογραφίες του ζευγαριού και το hashtag #Bennifer ντρένταρε όλο το βράδυ!

Δες εδώ τις αντιδράσεις του Twitter:

I WILL TELL MY KIDS THESE ARE KING AND QUEEN OF THE WORLD 💥❤ #BENNIFER #MetGala2021 pic.twitter.com/M7zdMFKF0f — a✨ (@jennyxblock) September 14, 2021

