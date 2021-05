Η οικογένεια Obama σήμερα, Σάββατο (9/5) αποχαιρέτησε τον πιστό της φίλο Μπο, τον ασπρόμαυρο πορτογαλικό σκύλο, ο οποίος ήταν δώρο του γερουσιαστή Έντουαρντ Κένεντι προς την οικογένειά τους. Η συγκινητική ανάρτηση και το συγκινητικό αντίο του Barack Obama ραγίζει καρδιές σε κάθε άνθρωπο που έχει δίπλα του έναν τετράποδο φίλο.

Ο Μπο ήταν ένας μικρός σταρ του Λευκού Οίκου κατά τη θητεία του Barack Obama και ήταν αγαπητός σε πολύ κόσμο. Αυτή η γλυκιά και σταθερή παρουσία στη ζωή της οικογένειας Obama όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Barack Obama στην ανάρτησή του δυστυχώς σήμερα, Σάββατο (9/5) έχασε τη μάχη με τον καρκίνο. Ο μικρός τετράποδος φίλος της γνωστής οικογένειας έκανε συχνά την εμφάνισή του σε εκδηλώσεις στον Λευκό Οίκο, είχε συναντήσει τον πάπα, είχε επισκεφθεί παιδιά στο νοσοκομείο και είχε πετάξει με το προεδρικό αεροπλάνο Air Force One.

Στην ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter ο ίδιος χαρακτηριστικά έγραψε στη λεζάντα των φωτογραφιών:

He tolerated all the fuss that came with being in the White House, had a big bark but no bite, loved to jump in the pool in the summer, was unflappable with children, lived for scraps around the dinner table, and had great hair. pic.twitter.com/1x4VOMsLGR