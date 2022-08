Τα MTV Video Music Awards επέστρεψαν πιο δυναμικά από ποτέ και οι εκπλήξεις της βραδιάς ήταν πολλαπλές! Λαμπερά πυροτεχνήματα, μοναδικές εμφανίσεις και ομιλίες, ο Johnny Depp ως αστροναύτης, η επικράτηση της Taylor Swift, η Metaverse εμφάνιση των Eminem και Snoop Dogg και η αναφορά της Minaj στην Whitney Houston και τον Michael Jackson είναι ορισμένα από τα highlights της βραδιάς και δε γίνεται να μη τα συζητήσουμε!

Η γιορτή της μουσικής έλαβε χώρα την Κυριακή 29/8, στο Newark του New Jersey και για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, η Taylor Swift ήταν η τραγουδίστρια που τράβηξε όλα τα βλέμματα πάνω της. Γιόρτασε τη νίκη της στο βίντεο της χρονιάς για το «All Too Well» και ανακοίνωσε και το νέο της άλμπουμ «Midnights». Η τραγουδίστρια υπογράμμισε πως πρόκειται για μια ιστορική νίκη στην τελευταία κατηγορία καθώς από τους υποψήφιους σκηνοθέτες για το καλύτερο βίντεο-κλιπ «οι τέσσερις ήταν γυναίκες».

Ο Johnny Depp έκανε μια εμφάνιση – έκπληξη στα MTV VMA του 2022 την Κυριακή το βράδυ, σχεδόν τρεις μήνες μετά την ετυμηγορία στη δίκη του για συκοφαντική δυσφήμιση με την πρώην σύζυγό του, Amber Heard.

Ο ηθοποιός έδωσε το παρών με το πρόσωπό του ψηφιακά τοποθετημένο μέσα σε κράνος αστροναύτη, ως το εμβληματικό λογότυπο Moon Man του μουσικού καναλιού.

Ο Depp σε μια σειρά ιδιαίτερων δηλώσεων αποκάλυψε πως είναι και πάλι διαθέσιμος για «γενέθλια, γάμους και αγρυπνίες, ό,τι χρειαστεί. Είμαι και οδοντίατρος».

Έχοντας πρόσφατα ανακοινώσει πως θα σκηνοθετήσει την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του μετά από 25 χρόνια για τη ζωή του ζωγράφου Amedeo Modigliani, ο Depp κατά τη διάρκεια της τελετής τόνισε «Χρειαζόμουν τη δουλειά», ενώ συμπλήρωσε «Ας επιστρέψουμε στη μουσική, εντάξει;»

Οι Eminem και Snoop Dogg αποτέλεσαν επίσης μια από τις πιο εντυπωσιακές και πολυσυζητημένες εμφανίσεις της βραδιάς. Οι δύο τους παρουσίασαν το νέο τους τραγούδι «From the D 2 the LBC» με ένα μεγάλο κομμάτι του performance να γίνεται μέσω Metaverse.

Αίσθηση προκάλεσαν και οι δηλώσεις της Nicki Minaj κατά τη διάρκεια της μουσικής βραδιάς η οποία συμπληρώνοντας πάνω από μια δεκαετία επιτυχημένης πορείας στη μουσική βιομηχανία τόνισε «Μακάρι να ήταν εδώ η Whitney Houston και ο Michael Jackson. Εύχομαι οι άνθρωποι να είχαν αντιληφθεί την αξία τους αλλά και τα όσα περνούσαν. Εύχομαι οι άνθρωποι να λάμβαναν σοβαρά υπόψιν τα θέματα ψυχικής υγείας ακόμα και όταν αυτά αφορούν αυτούς για τους οποίους πιστεύετε ότι έχουν την τέλεια ζωή».

MTV VMAs 2022 – Αναλυτικά η λίστα με τους νικητές:

VIDEO OF THE YEAR

Doja Cat – “Woman” – Kemosabe Records / RCA Records

Drake ft. Future & Young Thug – “Way 2 Sexy” – OVO/Republic

Ed Sheeran – “Shivers” – Atlantic Records

Harry Styles – “As It Was” – Columbia Records

Lil Nas X, Jack Harlow – “INDUSTRY BABY” – Columbia Records

Olivia Rodrigo – “brutal” – Geffen Records

Taylor Swift – “All Too Well” (10 Minute Version) (Taylor’s Version) – Republic Records (WINNER)

ARTIST OF THE YEAR

Bad Bunny – Rimas Entertainment (WINNER)

Drake – OVO/Republic

Ed Sheeran – Atlantic Records

Harry Styles – Columbia Records

Jack Harlow – Generation Now / Atlantic Records

Lil Nas X – Columbia Records

Lizzo – Atlantic Records

SONG OF THE YEAR

Adele – “Easy On Me” – Columbia Records

Billie Eilish – “Happier Than Ever” – Darkroom / Interscope Records (WINNER)

Doja Cat – “Woman” – Kemosabe Records / RCA Records

Elton John & Dua Lipa – “Cold Heart (PNAU Remix)” – EMI / Interscope Records

Lizzo – “About Damn Time” – Atlantic Records

The Kid LAROI & Justin Bieber – “STAY” – Columbia Records

BEST NEW ARTIST

Baby Keem – Columbia Records

Dove Cameron – Disruptor Records / Columbia Records (WINNER)

GAYLE – Atlantic Records / Arthouse Records

Latto – Streamcut / RCA Records

Måneskin – Arista Records

SEVENTEEN – PLEDIS Entertainment/Geffen Records

ALBUM OF THE YEAR

Adele – 30

Bad Bunny – Un Verano Sin Ti

Billie Eilish – Happier Than Ever

Drake – Certified Lover Boy

Harry Styles – Harry’s House (WINNER)

GROUP OF THE YEAR

BLACKPINK

BTS (WINNER)

City Girls

Foo Fighters

Imagine Dragons

Måneskin

Red Hot Chili Peppers

Silk Sonic

PUSH PERFORMANCE OF THE YEAR

September 2021: Griff – “One Night” – Warner Records

October 2021: Remi Wolf – “Sexy Villain” – Island Records

November 2021: Nessa Barrett – “i hope ur miserable until ur dead” – Warner Records

December 2021: SEVENTEEN – “Rock With You” – PLEDIS Entertainment / Geffen Records (WINNER)

January 2021: Mae Muller – “Better Days” – Capitol Records UK

February 2022: GAYLE – “abcdefu” – Atlantic Records / Arthouse Records

March 2022: Sheneesa – “R U That” – Rich Immigrants / Interscope Records

April 2022: Omar Apollo – “Tamagotchi” – Warner Records

May 2022: Wet Leg – “Chaise Longue” – Domino Recording Company

June 2022: Muni Long – “Baby Boo” – Supergiant Records LLC / Def Jam Recording

July 2022: Doechii – “Persuasive” – Top Dog Entertainment / Capitol Records

BEST COLLABORATION

Drake ft. Future & Young Thug – “Way 2 Sexy” – OVO/Republic

Elton John & Dua Lipa – “Cold Heart (PNAU Remix)” – EMI / Interscope Records

Lil Nas X, Jack Harlow – “INDUSTRY BABY” – Columbia Records (WINNER)

Megan Thee Stallion & Dua Lipa – “Sweetest Pie” – 300 Entertainment

Post Malone & The Weeknd – “One Right Now” – Mercury Records / Republic Records

ROSALÍA ft. The Weeknd – “LA FAMA” – Columbia Records

The Kid LAROI & Justin Bieber – “STAY” – Columbia Records

BEST POP

Billie Eilish – “Happier Than Ever” – Darkroom / Interscope Records

Doja Cat – “Woman” – Kemosabe Records / RCA Records

Ed Sheeran – “Shivers” – Atlantic Records

Harry Styles – “As It Was” – Columbia Records (WINNER)

Lizzo – “About Damn Time” – Atlantic Records

Olivia Rodrigo – “traitor” – Geffen Records

BEST HIP-HOP

Eminem & Snoop Dogg – “From The D 2 The LBC” – Shady / Aftermath / Interscope Records

Future ft. Drake, Tems – “WAIT FOR U” – Freebandz / Epic Records

Kendrick Lamar – “N95” – pgLang / Top Dawg Entertainment / Aftermath / Interscope Records

Latto – “Big Energy” – Streamcut / RCA Records

Nicki Minaj ft. Lil Baby – “Do We Have A Problem?” – Young Money / Cash Money / Republic Records (WINNER)

Pusha T – “Diet Coke” – G.O.O.D. Music / Def Jam

BEST ROCK

Foo Fighters – “Love Dies Young” – RCA Records

Jack White – “Taking Me Back” – Third Man Records

Muse – “Won’t Stand Down” – Warner Records

Red Hot Chili Peppers – “Black Summer” – Warner Records (WINNER)

Shinedown – “Planet Zero” – Elektra Music Group

Three Days Grace – “So Called Life” – RCA Records

BEST ALTERNATIVE

Avril Lavigne ft. blackbear – “Love It When You Hate Me” – Elektra Music Group / DTA Records

Imagine Dragons x JID – “Enemy” – KIDinaKORNER / Interscope Records

Machine Gun Kelly ft. WILLOW – “emo girl” – Bad Boy / Interscope Records

Måneskin – “I WANNA BE YOUR SLAVE” – Arista Records (WINNER)

Panic! At The Disco – “Viva Las Vengeance” – Fueled By Ramen / Elektra Music Group

Twenty One Pilots – “Saturday” – Fueled By Ramen / Elektra Music Group

WILLOW, Avril Lavigne ft. Travis Barker – “G R O W” – MSFTSMusic / Roc Nation Records

BEST LATIN

Anitta – “Envolver” – Warner Records (WINNER)

Bad Bunny – “Tití Me Preguntó” – Rimas Entertainment

Becky G X KAROL G – “MAMIII” – Kemosabe Records / Sony Music Latin / RCA Records

Daddy Yankee – “REMIX” – Republic Records

Farruko – “Pepas” – Sony Music US Latin

J Balvin & Skrillex – “In Da Getto” – Sueños Globales, LLC /Universal Music Latino / Asylum Records UK

BEST R&B

Alicia Keys – “City of Gods (Part II)” – AKW

Chlöe – “Have Mercy” – Parkwood Entertainment / Columbia Records

H.E.R. – “For Anyone” – RCA Records

Normani Featuring Cardi B – Wild Side

Summer Walker, SZA & Cardi B – No Love (Extended Version)

The Weeknd – Out Of Time (WINNER)

BEST K-POP

BTS – “Yet to Come (The Most Beautiful Moment)”

Itzy – “Loco”

Lisa – “Lalisa” (WINNER)

Seventeen – “Hot”

Stray Kids – “Maniac”

Twice – “The Feels”

SONG OF THE SUMMER

Bad Bunny & Chencho Corleone – “Me Porto Bonito”

Beyoncé – “BREAK MY SOUL”

Charlie Puth – “Left And Right (feat. Jung Kook of BTS)”

Doja Cat – “Vegas (From the Original Motion Picture Soundtrack ELVIS)”

Future ft. Drake, Tems – “WAIT FOR U”

Harry Styles – “Late Night Talking”

Jack Harlow – “First Class” (WINNER)

Kane Brown – “Grand”

Latto x Mariah Carey – “Big Energy (Remix) ft. DJ Khaled”

Lizzo – “About Damn Time”

Marshmello x Khalid – “Numb”

Nicki Minaj – “Super Freaky Girl”

Nicky Youre, dazy – “Sunroof”

Post Malone with Doja Cat – “I Like You (A Happier Song)”

ROSALÍA – “BIZCOCHITO”

Steve Lacy – “Bad Habit”

BEST LONGFORM VIDEO

Billie Eilish – Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles – Darkroom / Interscope Records

Foo Fighters – Studio 666 – RCA Records

Kacey Musgraves – star-crossed – Interscope Records / MCA Nashville

Madonna – Madame X – Interscope Records

Olivia Rodrigo – driving home 2 u – Geffen Records

Taylor Swift – “All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)” – Republic Records (WINNER)

BEST METAVERSE PERFORMANCE

Rift Tour ft. Ariana Grande – Fortnite

BLACKPINK The Virtual – PUBG Mobile (WINNER)

BTS – Minecraft/YouTube

Charli XCX – Roblox

Justin Bieber – An Interactive Virtual Experience – Wave

Twenty One Pilots Concert Experience – Roblox

VIDEO FOR GOOD

Kendrick Lamar – “The Heart Part 5”

Latto – “P*ssy”

Lizzo – “About Damn Time” (WINNER)

Rina Sawayama – “This Hell”

Stromae – “Fils de joie”

BEST CINEMATOGRAPHY

Baby Keem & Kendrick Lamar – “family ties”

Camila Cabello ft. Ed Sheeran – “Bam Bam”

Harry Styles – “As It Was” (WINNER)

Kendrick Lamar – “N95”

Normani ft. Cardi B – “Wild Side”

Taylor Swift – “All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)”

BEST DIRECTION

Baby Keem & Kendrick Lamar – “Family Ties”

Billie Eilish – “Happier Than Ever”

Ed Sheeran – “Shivers”

Harry Styles – “As It Was”

Lil Nas X & Jack Harlow – “INDUSTRY BABY”

Taylor Swift – “All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)” (WINNER)

BEST ART DIRECTION

Adele – “Oh My God”

Doja Cat – “Get Into It (Yuh)”

Drake Featuring Future & Young Thug – “Way 2 Sex”y

Kacey Musgraves – “Simple Times”

Lil Nas X & Jack Harlow – “INDUSTRY BABY” (WINNER)

Megan Thee Stallion & Dua Lipa – “Sweetest Pie”

BEST VISUAL EFFECTS

Billie Eilish – “Happier Than Ever”

Coldplay & BTS – “My Universe”

Kendrick Lamar – “The Heart Part 5”

Lil Nas X & Jack Harlow – “INDUSTRY BABY” (WINNER)

Megan Thee Stallion & Dua Lipa – “Sweetest Pie”

The Kid Laroi & Justin Bieber – “Stay”

BEST CHOREOGRAPHY

BTS – “Permission to Dance”

Doja Cat – “Woman” (WINNER)

FKA twigs Featuring The Weeknd – “Tears in the Club”

Harry Styles – “As It Was”

Lil Nas X & Jack Harlow – “INDUSTRY BABY”

Normani Featuring Cardi B – “Wild Side”

BEST EDITING

Baby Keem & Kendrick Lamar – “Family Ties”

Doja Cat – “Get Into It (Yuh)”

Olivia Rodrigo – “Brutal”

Rosalía – “Saoko” (WINNER)

Taylor Swift – “All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)”

The Weeknd – “Take My Breath”

Διάβασε πρώτος όλα τα θέματα του iPop.gr στο Google News