Οι 6 σεζόν του Sex And The City και η Samantha Jones μας έμαθαν τόσα πολλά σχετικά με τη ζωή και υπάρχουν αποσπάσματα που το αποδεικνύουν. Οι fan της σειράς είναι ενθουσιασμένοι και περιμένουν με ανυπομονησία μια νέα σειρά αναβίωσης του Sex And The City, με τον τίτλο And Just Like That. Αυτό το νέο κεφάλαιο της πρωτοποριακής εκπομπής HBO υπόσχεται να ακολουθήσει τους αγαπημένους μας χαρακτήρες καθώς περιηγούνται στο ταξίδι από την περίπλοκη πραγματικότητα της ζωής και της φιλίας στη δεκαετία του ’30 έως την ακόμη πιο περίπλοκη πραγματικότητα της ζωής και της φιλίας στη δεκαετία του ’50. Ποια είναι όμως τα 5 μαθήματα ζωής από τη Samantha Jones και το Sex And The City;

5 μαθήματα ζωής από τη Samantha Jones και το Sex And The City

“Ο σωστός άντρας είναι μία φαντασίωση. Ξεκινήστε να ζείτε τις ζωές σας”

Δεν έχει σημασία αν ο σωστός άνδρας ή η σωστή γυναίκα είναι κάπου εκεί έξω ή όχι. Η Samantha μας έχει τονίσει ξανά και ξανά ότι το να περιμένουμε να γνωρίσουμε τον «Ένα» είναι χάσιμο του πολύτιμου χρόνου μας. Κάνε αυτά που θες να κάνεις γιατί η ζωή είναι σύντομη και πρέπει να την αξιοποιήσεις στο έπακρο με ή χωρίς σύντροφο!

“Ασκήσεις kegel… Κάνω τις δικές μου τώρα!”

Η Samantha είναι μεγάλος υποστηρικτής των ασκήσεων πυελικού εδάφους και έχει δίκιο να είναι! Οι ασκήσεις kegel όχι μόνο μπορούν να ενισχύσουν όλους τους μυς σου εκεί κάτω αλλά μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη της ακράτειας ούρων, στη θεραπεία της πρόπτωσης των πυελικών οργάνων και στη βελτίωση του σεξ!

“Αν ανησυχούσα για το τι μπορεί να λέει για μένα η κάθε μία στη Νέα Υόρκη για μένα, δε θα έβγαινα από το σπίτι”

Η Samantha αυτό που προσπαθεί να σου πει στην πραγματικότητα είναι να σταματήσεις να ανησυχείς για το τι λένε ή σκέφτονται οι άλλοι για σένα. Μην απολογείσαι που είσαι ο εαυτός σου, δε χρειάζεται.

“Είμαι 52 ετών και θα είμαι τέλεια με αυτό το φόρεμα”

Όπως πολύ σωστά έχει αναφέρει πολλές φορές στη σειρά και έχει απόλυτο δίκιο, η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός. Σημασία έχει το πόσο νιώθεις εσύ ότι είσαι!

“Είναι καλύτερα να είσαι μόνη παρά να προσποιείσαι”

Αν έχεις μία σχέση η οποία έχει βαλτώσει και η πραγματικότητα είναι ότι την κρατάς μόνο και μόνο για να μην είσαι μόνη σου, τότε καλύτερα να την λήξεις. Είναι πολύ καλύτερα να είσαι μόνη σου παρά να είσαι με κάποιον που δε θες να είσαι!

