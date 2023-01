View this post on Instagram

From Mr. Paris to Mr. Bond! Αυτή φαίνεται να είναι η τροχιά που θα πάρει η καριέρα του Lucien Laviscount, καθώς έμπιστες πηγές θέλουν τον αγαπημένο ηθοποιό να είναι ο επόμενος 007. Προσωπικά, συμφωνώ απόλυτα με αυτή την εξέλιξη και μπορώ ήδη να τον φανταστώ στον ρόλο!