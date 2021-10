Ο πρίγκιπας William και η Kate Middleton είναι από τα αγαπημένα μας ζευγάρια και μας αρέσει πολύ να ασχολούμαστε μαζί τους! Για άλλη μια φορά ο φωτογραφικός φακός έπιασε το ζευγάρι σε τρυφερές στιγμές κι εμείς λιώσαμε! Μάλιστα, προχώρησαν και σε μία πολύ γλυκιά ανάρτησή τους στο Twitter που δεν τους έχουμε συνηθίσει.

Οι ασπρόμαυρες λήψεις που μοιράστηκαν o πρίγκιπας William και η Kate Middleton απεικόνιζαν τους ίδιους να διασκεδάζουν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για τα βραβεία Earthshot Prize, στα οποία εμφανίστηκαν με ρούχα που είχαν ξαναβάλει παλιότερα τονίζοντας έτσι το μήνυμα για την κυκλική μόδα και τη βιωσιμότητα.

Μία ματιά στις ασπρόμαυρες λήψεις αρκεί για να καταλάβεις τον έρωτά τους. Η Kate έχει τοποθετήσει υποστηρικτικά το χέρι της γύρω και από το κάτω μέρος της πλάτης του συζύγου της καθώς ο William σκύβει κοντά για να της μιλήσει. Σε μια άλλη σπάνια στιγμή από την τελετή, ο φωτογράφος της βασιλικής οικογένειας Chris Jackson εντόπισε το ζευγάρι να κρατιέται χέρι χέρι με λαμπερά χαμόγελα στα πρόσωπά τους.

Εκτός από το ότι μοιράστηκε εκπληκτικές και αποκλειστικές φωτογραφίες από τα παρασκήνια της τελετής απονομής βραβείων, ο Jackson δήλωσε στο PEOPLE: «Η Δούκισσα προφανώς ένιωθε πολύ περήφανη για όσα είχε πετύχει [ο Πρίγκιπας William] με αυτό το έργο. Βλέποντας από πρώτο χέρι την πραγματοποίηση αυτού του τεράστιου όγκου δουλειάς για εκείνους ήταν μια πραγματικά ξεχωριστή βραδιά».

«Αυτοί οι δύο έχουν μια απίστευτη ικανότητα να στρέφουν όλα τα βλέμματα πάνω τους», πρόσθεσε ο φωτογράφος.

Η αλήθεια είναι πως ο πρίγκιπας William και η Kate Middleton δε μας έχουν συνηθίσει σε τόσο τρυφερές στιγμές. Μέχρι πρότινος, κάθε τους εμφάνιση χαρακτηριζόταν από τυπικότητα και βασιλική πειθαρχία, αφού δεν άγγιζαν καν ο ένας το χέρι του άλλου. Ενώ τώρα κοιτάζονται στα μάτια και χαμογελούν. Ίσως κατάλαβαν πως δε χρειάζεται να είναι πάντα τόσο απρόσιτοι παρόλο που είναι μέλη της Βασιλικής Οικογένειας. Αφήνουν επιτέλους τον εαυτό τους ελεύθερο.

Behind the scenes at the first ever @EarthshotPrize Awards



📸 @ChrisJack_Getty for The Royal Foundation pic.twitter.com/9ReGuKcgVH