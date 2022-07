Like royal father, like royal son, με διαφορά 31 χρόνια! Ο πρίγκιπας George έκανε το ντεμπούτο του στο Wimbledon την Κυριακή, 10/7, για να παρακολουθήσει τον τελικό των ανδρών μαζί με τους γονείς του, Kate Middleton και Πρίγκιπα William, μια στιγμή που θύμισε σε όλους εμάς τους royal fans την πρώτη έξοδο του William στο διάσημο τουρνουά τένις με την πριγκίπισσα Diana. Λιώσε ελεύθερα!

