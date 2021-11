Ο Jeff Bezos «απείλησε» αστειευόμενος τον Leonardo DiCaprio μετά από ένα βίντεο που έγινε viral στα social media με τη σύντροφο του δισεκατομμυριούχου της Amazon όταν συναντήθηκε με τον διάσημο ηθοποιό. Η αλήθεια είναι ότι ο Jeff Bezos μας απέδειξε πως έχει χιούμορ και μετά από αυτή την φωτογραφία κανείς δε θέλει να τα βάλει μαζί του, ούτε καν ο Leo.

Το βίντεο που κάνει τον γύρο του Twitter φαίνεται να δείχνει τη Lauren Sanchez να συμμετέχει σε μια συνομιλία με τον Leonardo DiCaprio ενώ ο Jeff Bezos στεκόταν σιωπηλός στο πλευρό της. Το βίντεο των έξι δευτερολέπτων γυρίστηκε κατά τη διάρκεια του LACMA Art+Film Gala στο Λος Άντζελες το Σάββατο, αναφέρει η USA Today κι έχει προβληθεί 16 εκατομμύρια φορές στο Twitter!

Η φωτογραφία του Jeff Bezos αποδεικνύει ότι δεν μπλέκεις με έναν δισεκατομμυριούχο

Στο βίντεο, η κυρία Lauren Sanchez φαινόταν να χαμογελά πλατιά καθώς συνομιλούσε με τον Leonardo DiCaprio. Το βίντεο των έξι δευτερολέπτων, φαίνεται να υποδηλώνει ότι ο κύριος Bezos ήταν το τρίτο πρόσωπο σε αυτή τη συνομιλία, που αν δεν ήταν ίσως δε θα πείραζε και καθόλου τη σύντροφό του. Ο ιδρυτής της Amazon και της Blue Origin απάντησε στο κλιπ απειλώντας αστειευόμενος τον DiCaprio.

Leo is Mr. Steal Yo Girl pic.twitter.com/PkwcRcoFvS — Barstool Sports (@barstoolsports) November 7, 2021

Το στιγμιότυπο έγινε αμέσως viral με χρήστες να σχολιάζουν πως ο 46χρονος ηθοποιός «είναι ο τύπος που θα κλέψει το κορίτσι» και πως «ο Leo μάλλον ετοιμάζεται να χάσει την κάρτα μέλους του», καθώς ο Jeff Bezos είναι συνεπικεφαλής της ετήσιας διοργάνωσης.

«Leo, έλα λίγο εδώ, θέλω να σου δείξω κάτι» έγραψε σε ένα tweet το οποίο το συνόδεψε μια φωτογραφία του χωρίς πουκάμισο όπου στέκεται πάνω από μια πινακίδα που γράφει: «Κίνδυνος! Απότομος γκρεμός. Θανάσιμη πτώση».

Το tweet του δισεκατομμυριούχου έχει γίνει viral με πάνω από 1,4 likes και χιλιάδες διασκεδαστικά σχόλια.

Πάρε μία γεύση από τα σχόλια στο Twitter:

Leo when his Amazon account stops working pic.twitter.com/4Q6Llmo3c7 — lind⚡️ey (@linds_sey1010) November 8, 2021

There is no way this is a real tweet https://t.co/1R84DmwWkz — Fiona Applebum says #BlockShaunKing 🍎 (@WrittenByHanna) November 8, 2021

🤣🤣 sometimes I forget billionaires see the same jokes we see.. or is he serious 🤔 😈 — Jamal Campbell (@HeisTooTall) November 8, 2021

Διάβασε πρώτος όλα τα θέματα του iPop.gr στο Google News