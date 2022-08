Η Lady Gaga επιλέγει να χρησιμοποιεί τη φωνή της για καλό σκοπό. Στη διάρκεια της περιοδείας της με όνομα «The Chromatica Ball» η Lady Gaga μιλά για τις αμβλώσεις και τον γάμο των ομοφυλόφιλων.

Η pop star βρίσκεται αυτή την περίοδο σε περιοδεία, για την προώθηση του έκτου δίσκου της με τίτλο «Chromatica» και κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στην Ουάσιγκτον το βράδυ της Δευτέρας 08/08, θέλησε να εκφράσει ορισμένες σκέψεις και απόψεις σχετικά με τα δικαιώματα των αμβλώσεων και τους γάμους ομοφυλοφίλων.

«Προσεύχομαι αυτή η χώρα να μιλήσει επιτέλους και να μην σταματήσουμε μέχρι να δικαιωθούμε!» είπε η διάσημη καλλιτέχνης.

«Θα ήθελα να αφιερώσω αυτό το τραγούδι σε κάθε γυναίκα στην Αμερική. Σε κάθε γυναίκα που τώρα πρέπει να ανησυχεί για το σώμα της και για το αν θα μείνει έγκυος. Προσεύχομαι αυτή η χώρα να μιλήσει και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη!».

“I would like to dedicate this song to every woman in America. To every woman who now has to worry about her body if she gets pregnant. I pray that this country will speak up and we will not stop until its right!” – Lady Gaga talking about abortion rights at The #ChromaticaBallDC pic.twitter.com/YjwlC0rg7C